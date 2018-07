Nuova Audi Q3: è più grande, comoda e tecnologica. Tre motori benzina e uno diesel tutti 4 cilindri turbo

VERONA - L’Audi Q3 si rinnova. Nessuna rivoluzione, ma molte novità consistenti, frutto di un progetto mirato a dar vita alla seconda generazione del Suv compatto, concentrando l’attenzione sulle dimensioni (cresciute), sul comfort (migliorato) e sulle tecnologie (aggiornate). Quanto alla motorizzazione, invece, la gamma prevede, almeno nella fase iniziale, tre motori a benzina e soltanto uno a gasolio.



Già definita in tutti i dettagli, la nuova Q3 arriverà a novembre nelle concessionarie, proveniente dalla fabbrica ungherese di Gyor, dove verrà costruita sulla base del piattaforma modulare Mqb. Da definire i listini, con ogni probabilità non troppo distanti da quelli attuali (da 31.000 a 45.000 euro circa), resi però piuttosto flessibili dalla gran quantità di opzioni previste in casa Audi.

Esteticamente la Q3 di seconda generazione si segnala per il rigoroso rispetto del family feeling di marca. Ciò detto non sono pochi i particolari rivisitati dal nuovo design (calandra, prese d’aria, passaruota, fari, luci posteriori, interni). Soprattutto sono cambiate le dimensioni: la nuova Q3 è cresciuta di 97 mm in lunghezza e di 18 in larghezza (4,485 e 1,849 metri le nuove misure), mentre il tetto è stato leggermente abbassato (- 5 mm): ciò conferisce una linea sportiveggiante, che regala un appeal decisamente apprezzabile, sottolineato anche da cerchi in lega di nuovo disegno, proposti nelle misure da 17 e 19 pollici (anche da 20, a richiesta, sulle versioni top di gamma).

La ricerca della sportività (accentuata nell’allestimento S Line) non dovrebbe incidere negativamente su spazio e comfort. Semmai il contrario, visto che il passo è stato allungato di 78 mm (2,681 metri). Se non bastasse, la Casa tedesca ha anticipato che sulla nuova Q3 il divano posteriore (diviso nella configurazione 40/20/40) sarà scorrevole e regolabile in 7 inclinazioni. Sempre in materia di spazio interno, vale la pena notare anche che il vano bagagli, diviso su tre livelli, offre uno spazio oscillante tra 530 e 675 litri con i sedili posteriori in posizione standard, 1.520 litri con gli schienali abbattuti.

La nuova Audi Q3 sarà disponibile in tre diverse linee di allestimento, in 11 colori di carrozzeria (anche bicolore) e con rivestimenti interni in pelle e alcantara. Scomparsa del tutto la strumentazione analogica, imperversa il digitale. Come sui modelli top di gamma, la nuova Q3 disporrà dunque di un cockpit digitale e di un display MMI touch, disponibile nelle misure da 8,8 a 10,2 pollici. Il display della strumentazione sarà di serie per tutti gli allestimenti, mentre le funzioni aggiuntive del virtual cockpit saranno opzionali. Soluzioni d’infotainment di categoria superiore connetteranno l’auto al mondo esterno e nuovi sistemi ausiliari offriranno assistenza in fase di parcheggio, nella guida in città e nei viaggi. Non mancheranno il Traffic Jam Assist per la guida automatizzata nel traffico e il pre-sense frontale con frenata d’emergenza automatica.

I motori previsti, come detto, sono quattro: tre a benzina e uno diesel, con potenze da 150 a 230 cavalli. Sono tutti 4 cilindri turbo a iniezione diretta omologati Euro6d-Temp. Particolare interessante, anche i motori a benzina dispongono del filtro antiparticolato. Di più: l’entry-level da 150 cv può tagliare il funzionamento di 2 cilindri grazie al sistema on demand, utile a tagliare consumi ed emissioni.

Le prime Q3 di nuova generazione ad arrivare sul mercato saranno dunque la Q3 35 TFSI con motore 1.5 da 150 cv e 250 Nm; la Q3 40 TFSI con il 2.0 da 190 cv e 320 Nm; la Q3 45 TFSI con lo stesso motore 2.0 ma con potenza elevata a 230 cv e 350 Nm. In contemporanea arriverà la Q3 35 TDI con il motore 2.0 TDI da 150 cv e 340 Nm. In un futuro ancora da definire arriverà comunque anche un diesel più potente, il 2.0 TDI da 190 cv. Non sono da escludere anche soluzioni ibride, visti gli investimenti e i piani di ricerca e sviluppo a suo tempo annunciati da Ingolstadt.

Al momento del lancio la versione base 1.5 TSI della nuova Q3 sarà disponibile solo con trazione anteriore e cambio S-tronic doppia frizione 7 marce, al quale si affiancherà in un secondo tempo il manuale. Il 2.0 TFSI nelle due varianti di potenza adotterà invece la trazione integrale quattro e il cambio automatico S-tronic. Il diesel debutterà in versione quattro con cambio manuale, che sarà affiancata in seguito dalla S-tronic a trazione anteriore.

Prestazioni, consumi, emissioni e prezzi non sono stati ancora annunciati dall’Audi. E’ certo, invece, che a richiesta sarà possibile disporre dell’Audi Drive Select, grazie al quale sarà possibile adattare la guida a varie modalità (Auto, Comfort, Dynamic, Offroad, Efficiency, Individual) in grado di incidere sulle reazioni dell’acceleratore, dello sterzo, del cambio S-tronic, degli ammortizzatori. Tra gli optional è previsto anche il sistema di frenata automatica da utilizzare lungo le discese più impervie, magari su percorsi off-road. A tal proposito, la Casa tiene a ricordare che «il Suv Q3 sarà, come il predecessore, un mezzo versatile, adatto sia alla guida in città, sia su strada, sia in fuoristrada». Visti i “precedenti” non crediamo ci sia motivo di dubitarne.