Nuova Mini Cooper all’insegna del “power of choice”. Oltre ai propulsori elettrici, anche benzina in versione a 3 o 4 cilindri

Una libera scelta tra una molteplicità di propulsori. Nella sua strategia di marchio, per Mini questa direzione si chiama “power of choice” e prende forma anche nella Nuova Mini Cooper, disponibile anche nelle motorizzazioni a benzina, in versione C o S. All’interno della nuova famiglia di modelli, Mini designa infatti i livelli di potenza dei suoi motori a benzina per la sua Cooper con la lettera C e per il modello Performance Enhanced con la lettera S. La gamma di propulsori della nuova Mini a tre porte è quindi completata da due motori a benzina, con una scelta tra tre o quattro cilindri. Con una potenza di 150 kW/204 Cv, il motore a quattro cilindri della Mini Cooper S accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi con una coppia massima di 300 Nm. Il motore a tre cilindri da 115 kW/156 Cv della Mini Cooper C eroga invece una coppia di 230 Nm e accelera il veicolo da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi.

Ad agevolare la maneggevolezza ci pensa poi un sistema di sospensioni e smorzamento progettato per rendere la vettura agile. Lo sterzo preciso tipico di Mini, abbinato a freni potenti, punta poi ad assicurare un alto livello di piacere di guida, sicurezza e comfort. Le nuove varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e Jcw offrono anche un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. A seconda della versione scelta, le nuove Mini Cooper C e Mini Cooper S sono disponibili con diverse verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni.

I colori possono essere combinati con uno dei quattro colori del tetto e creare una varietà di contrasti. Un’opzione esclusiva in combinazione con il pacchetto Favoured Trim è il design Spray-Tech del caratteristico tetto Multitone, caratterizzato da una sfumatura a tre colori. Per i cerchi in alluminio da 16 a 18 pollici sono anche disponibili nuovi design ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.