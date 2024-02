Nuova Panda elettrica, Pandona, Fastback e Suv: le Fiat del futuro svelate da François. Primo debutto l'11 luglio

Il futuro del marchio Fiat, nelle sue linee sostanziali, è stato svelato dal Ceo Olivier François con cinque concept car virtuali che - partendo dalla futura maxi-Panda - sviluppano diverse tipologie di veicoli. E per mercati diversi.

Il manager, che guida anche il settore marketing dell'intero gruppo Stellantis, ha sviluppato il suo racconto con un singolare gioco di parole, viaggiando a bordo di una Panda Cross Hybrid. "Vi parlo da Ginevra – ha detto François in un video rilanciato da YouTube – ma non dal Salone dell'auto: sono nella frazione del comune di Castenedolo, in provincia di Brescia, che ha lo stesso nome della città svizzera. Questa è la nostra Ginevra". Al rinato Salone elvetico Stellantis non è presente, come la totalità dei costruttori tedeschi e la quasi totalità del resto del mondo, ad eccezione di Renault e di qualche brand cinese.

Per Fiat, il futuro sostenibile parte dunque da una nuova famiglia ispirata da Panda. E il primo prodotto "reale", l'evoluzione elettrica della citycar, sarà svelato il prossimo 11 luglio durante le celebrazioni del 125° anniversario del marchio. Seguirà il lancio di un nuovo modello ogni anno fino al 2027. Vetture tutte figlie della nuova piattaforma multi-energy globale di Stellantis.

"Panda da oltre quarant'anni ha cambiato il modo di vivere l'automobile ed è simbolo della creatività italiana, per questo ripartiamo da lei", ha spiegato François. "Siamo un brand globale, quello che nel gruppo ha venduto di più con 1,3 milioni di auto consegnate e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo è la transizione da prodotti locali a un'offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti".

Le nuove auto condivideranno la stessa filosofia e un’unica piattaforma su cui sarà possibile produrre ogni nuovo modello in base alle esigenze locali, dunque equipaggiati con motori elettrici, ma anche ibridi e Ice (termici). Inoltre la nuova famiglia sarà caratterizzata dall’uso efficiente degli spazi e da materiali sostenibili, sfoggiando look e personalità audaci. L'incremento di sostenibilità verrà realizzato anche riducendo i materiali inquinanti come cromature, leghe, pelle e schiume nei sedili. Una transizione agevolata dalla piattaforma trasversale e dalla condivisione di parti comuni fino all’80%.

Quali sono i nuovi modelli svelati dalle immagini virtuali? Si parte dall'evoluzione elettrica della citycar regina sul mercato, la Panda. Quella che vedremo l'11 luglio è un po' più grande e deriva, specie negli allestimenti interni, dal concept Centoventi di Fiat. Il design è ispirato anche dallo storico stabilimento del Lingotto, con la sua celebre pista di prova su tetto. La "Pista 500" è ripresa dalla plancia, dallo schermo e dai sedili. Si notano plastiche riciclate e tessuti di bambù, oltre a un cavo di ricarica autoavvolgente. La posizione di guida rialzata e il design rendono questa futura Mega Panda un crossover ideale a qualsiasi utilizzo.

Il secondo concept, Fastback, eredita i successi del brand in Brasile (proprio con questo nome) e in Medio Oriente e Africa (con la Tipo). La futura Fastback strizza l'occhio anche ad America Latina, Medio Oriente e Africa, persino all'Europa grazie al look sportivo e al grande dinamismo regalato dall'eccellente aerodinamica.

C'è poi il Pick-Up, una tipologia leader in Sud America, dove Fiat Strada è il veicolo più venduto nel mercato brasiliano. La sfida è replicare questo successo a livello globale, anche in Europa.

Non poteva mancare, ovviamente, un Suv nei progetti per un futuro sostenibile. Il quarto concept è infatti uno spazioso Sport Utility familiare, una sorta di “Giga-Panda” (o Pandona, come già viene chiamata). Un veicolo versatile che interpreta l'attenzione riservata alle esigenze di trasporto delle famiglie. Ideale per ereditare, anche, lo spazio lasciato dalla 500L, come Fastback pare destinata a rimpiazzare in futuro la 500X.

La proiezione nel domani di Fiat è completata dal concept – molto bello – di un mezzo "tuttofare”. Si chiama Camper e rende omaggio alla "Fun-ctionality" della Panda degli anni '80, richiamando la versatilità di un'auto fatta per la città con le caratteristiche di un Suv.