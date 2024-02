Nuova Tiguan, l’evoluzione continua. Per best seller Volkswagen oltre 100 km in elettrico con varianti ibride alla spina

La Volkswagen lancia nel Vecchio Continente la nuova Tiguan, giunta alla terza generazione e totalmente rinnovata; il listino, in l’Italia, parte da 39.700 euro. Forte un telaio adattivo di nuova concezione denominato DCC Pro, presenta un design rinnovato sia nel frontale che nella zona posteriore, una fiancata muscolosa e vanta un Cx sceso da 0,33 a 0,28. Tanta la tecnologia a bordo, tra cui un sistema di parcheggio che consente di entrare e uscire dall’area di sosta in maniera automatica, anche da remoto, tramite smartphone. Inoltre, prende in prestito dalla Touareg i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.LIGHT e la funzione massaggio per i sedili anteriori. L’abitacolo si contraddistingue per la strumentazione digitale ed un display per l’infotainment da 12,9 pollici, che può arrivare fino a 15 pollici. Non mancano un head-up display rinnovato, oltre ad un nuovo rotore multifunzione per l’esperienza di guida con display LCD TFT integrato. Inoltre, l’assistente vocale IDA potrà accedere anche a ChatGPT, previo aggiornamento.

A livello di motorizzazioni, le nuove power-unit ibride plug-in da 204 CV e 272 CV adesso presentano una batteria da 19,7 kWh, che prende il posto della precedente da 10,6 kWh, per un’autonomia che sale da circa 60 km a circa 100 km in modalità elettrica. Mentre la ricarica avviene anche dalle colonnine a corrente continua ed accetta una potenza massima di 50 kW. Le varianti mild hybrid a 48 V, con i 4 cilindri 1.5 turbo, invece, erogano, rispettivamente, 130 CV e 150 CV e sono dotate di un sistema di gestione automatica dei cilindri ACT. Non mancano motori turbo benzina, non disponibili in Italia, e due motori turbodiesel con 2 livelli di potenza: 150 CV a 193 CV.

Tre gli allestimenti che saranno disponibili in Italia: Life, Elegance, ed R-Line. Con la versione Life che presenta, nella dotazione di serie, il climatizzatore automatico a 3 zone Air Care Climatronic; il regolatore automatico della distanza ACC; ed il Park Assist Plus per il parcheggio automatizzato. L’edizione speciale Edition Plus, specifica per il mercato italiano, aggiunge alla dotazione della Tiguan Life, tra gli altri, vernice metallizzata, Keyless Entry & Go, bagagliaio con apertura e chiusura elettrica, fari anteriori a LED performance con luce in curva dinamica e posteriori 3D con animazione, vetri posteriori oscurati e antifurto.