Polestar 2 svelata a Ginevra 2019: sarà l'anti Tesla?

GINEVRA – Volvo sceglie il palcoscenico del Salone di Ginevra 2019 per portare al debutto la nuova Polestar 2, primo modello completamente elettrico del nuovo omonimo brand della Casa svedese. Che inevitabilmente si pone come concorrente diretta di Tesla Model 3 ed è attesa in una versione Launch Edition per alcuni mercati (Cina, USA, Canada, Germania, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Belgio) al prezzo di 59.900 euro e arriverà più avanti negli altri paesi anche in una versione meno completa dal punto di vista della dotazione con un prezzo inferiore (vicino ai 40.000 euro).



È equipaggiata con un powertrain elettrico capace di erogare una potenza di 408 CV e 660 Nm, con un'autonomia di oltre 500 km. Sono due i motori elettrici alimentati da una batteria a 27 celle integrata nella scocca da 78 kWh, che garantiscono un'acccelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. All'interno adotta un sistema di infotainment 100% Google Android (con tutti i servizi che esso comporta: da Google Maps fino al Play Store) abbinato a un display da 11'' da cui è possibile gestire tutte le principali funzioni.