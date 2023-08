Porsche 911 S/T, omaggio ai 60 anni della sportiva tedesca. Leggera e potente è pensata per i puristi della guida

Per celebrare le 60 primavere dell’iconica 911, Porsche ha dato vita alla versione S/T, una vettura dedicata ai puristi della guida, la cui denominazione discende da una versione particolarmente prestazionale della prima generazione del modello, la S del 1969: una variante che, internamente, era denominata 911 ST. Con l’esclusivo pacchetto Heritage Design opzionale si possono avere anche la nuova tonalità esterna Blu Shore Metallizzato ed i cerchi in colore Ceramica, mentre sulle portiere possono essere applicati, a richiesta, numeri che vanno da 0 a 99, ed una pellicola decorativa. Già ordinabile al prezzo di 314.839 euro, la Porsche 911 S/T può essere scelta anche con il pacchetto Heritage Design, dal costo di 17.946 euro, mentre guidarla con il Cronografo 1 - 911 S/T al polso comporta un ulteriore esborso di 12.252 euro.

La vettura è spinta dal motore boxer da 4.0 litri ad aspirazione naturale da 525 CV della 911 GT3 RS abbinato ad un cambio manuale a rapporti corti. A differenza della 911 GT3 RS, però, lo sviluppo della 911 S/T non si è concentrato sull’uso in pista, bensì sui tragitti sulle strade pubbliche. Inoltre, grazie al peso di 1.380 kg rappresenta il modello più leggero della generazione 992; merito di elementi come il cofano anteriore, il tetto, i parafanghi anteriori e le portiere realizzati in plastica ultraleggera rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). A livello di prestazioni, la 911 S/T raggiunge i 100 km/h in soli 3,7 secondi, arrivando a una velocità massima di 300 km/h, con il sound dell’impianto di scarico sportivo leggero di serie ad enfatizzarne la dinamica.