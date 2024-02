Renault 5 E-Tech electric: ritorno al futuro. Design retrò con tecnologia moderna e fino a 400 km di autonomia

La Renault 5 E-Tech Electric ha una missione precisa, quella di democratizzare l’ auto elettrica riprendendo le linee della R5 venduta in oltre 9 milioni di unità dal 1972 al 1996 e traslandole verso il futuro. Nata come showcar, ha mantenuto le proporzioni del concept, ed oggi, per la prima volta, al Salone di Ginevra, è stata svelata in pubblico. Lunga 3,92 m, larga 1,77 m, con un passo di 2,54 m, ed una capacità di carico di 326 litri, è la prima vettura realizzata sulla nuova piattaforma AmpR Small, nativa per vetture elettriche che presenta una batteria compatta, posizionata in basso, e strutturata su 3-4 moduli, per una conseguente diminuzione di peso che, in generale, si mantiene al di sotto dei 1.500 kg.

La capacità arriva fino a 52 kWh, mentre la potenza massima sarà di 110 kW, ovvero 150 CV, molto vicina a quella della Abarth 500e. Per la ricarica, a corrente continua, si arriva fino a 100 kW di potenza, mentre l’autonomia promette fino a 400 km di percorrenza con una ricarica nel ciclo WLTP. Inoltre, il nuovo caricabatterie bidirezionale in corrente alternata è compatibile sia con la tecnologie V2L (vehicle-to-load) per alimentare oggetti esterni all’ auto, e V2G (vehicle-to-grid, disponibile in Italia prossimamente), per cedere energia alla rete.

La guida si annuncia coinvolgente grazie ad uno sterzo diretto ed alle spensioni posteriori mutilink. La tecnologia, a livello d’infotinment, ha compiuto un deciso passo avanti attraverso il Renault avatar, che non si sovrappone all’assistente Google, ma aiuta a comprendere le funzioni della vettura, ed a gestire il veicolo elettrico dando anche consigli all’utente, per un approccio che tende a semplificarne e ad ottimizzarne l’utilzzo. Sotto pelle la nuova Renault 5 E-Tech Electric presenta la nuova piattaforma AmpR Small pensata per un’ auto totalmente elettrica con la parte centrale studiata per alloggiare la batteria. Nella zona anteriore e posteriore sono state utilizzate componenti di altre auto come Captur per un’economia di scala del 30%. Il peso è di 1449 kg e la batteria, composta da nichel, manganese, e cobalto, ha una nuova cassa con 4 moduli, per quella dalla capacità di 52 kWh, che si riducono a 3 moduli per quella da 40 kWh. Per quanto riguarda la ricarica, quella Ac (corrente alternata) accetta una potenza di 11 KW; che diventano 80 kW in Dc (corrente continua) per la versione con batteria da 40 kWh, e 100 kW per quella con batteria dalla capacità di 52 kWh.

Posizionata al centro della vettura, in basso, la batteria in questione abbassa il baricentro dell’ auto per migliorarne la guidabilità, a cui contribuiscono anche le sospensioni posteriori multilink, che azzerano il rollio, favorendo, nel contempo, un grande comfort di marcia. Agile e diretto lo sterzo che in città può vantare un diametro di sterzata di 10,3 metri. Mentre l’impianto frenante sfrutta un sistema mediante il quale il pedale dialoga con una centralina elettronica per evitare che il guidatore percepisca l’azione della frenata rigenerativa. Il nuovo motore elettrico individuato dalla sigla 6AK presenta tecnologie già viste sulla Megane E-Tech, come il rotore avvolto privo di magneti e terre rare, ma è più compatto, ed è proposto in 3 livelli di potenza 70, 90 , e 110 kW (150 CV). La modernità della Renault 5 E-Tech Electric risiede nella possibilità di sfruttare un adattatore supplementare, che è un optional post vendita, per ricaricare qualunque apparecchio elettrico collegato all’ auto, con potenza fino a 3700 watt: si tratta della cosiddetta tecnologia V2L: acronimo di vehicle-to-load.

Mentre con la tecnologia V2G, ovvero vehicle-to-grid, in Francia; Germania e Regno Unito (prossimamente in Italia), l’ auto in ricarica sarà in grado di restituire elettricità all’abitazione, ed alla rete, in un momento in cui si verifica un picco di consumi, per riprenderla in un orario di minor richiesta. In questo modo il cliente R5 E-Tech sarà premiato con un conto di ricarica che, in Francia, che sarà dimezzato in Francia. Non manca la tecnologia plug&charge con cui, iscrivendosi ad un servizio, l’ auto si ricarica senza bisogno di app o tessere, visto che viene riconosciuta dalla rete, nel momento in cui viene collegata alle colonnine, e si attiva la fatturazione automatica.