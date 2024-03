Rivian R2, il Suv elettrico da 483 km di autonomia che sfida la Tesla Model Y

La Casa americana Rivian allarga la sua gamma e punta dritto all’Europa. Se il SUV R1S e il pick-up R1T erano destinati esclusivamente per il mercato interno, la più piccola R2 arriverà anche nel Vecchio Continente. Il costruttore statunitense ha svelato già le forme e alcuni dati tecnici del nuovo veicolo elettrico, ma bisognerà attendere la seconda metà del 2026 per vedere sulle nostre strade il SUV che tenta di sfidare la Tesla Model Y.

Ad un primo sguardo il Rivian R2 presenta uno stile fortemente americano seguendo quanto già visto sul “fratello maggiore” R1S. Le ampie superfici squadrate sono raccordate con angoli leggermente smussati per donare una maggiore presenza visiva su strada. Il SUV presenta un design semplice anche sul frontale con i fari LED a forma ellittica collegati dalla barra luminosa a tutta lunghezza. Tale soluzione si ripete anche al posteriore con il gruppo ottico, a sviluppo orizzontale, che attraversa il portellone del bagagliaio.

Pur presentando dimensioni più compatte rispetto la R1S, la Rivian R2 misura 4,71 metri di lunghezza, 2,14 metri di larghezza e 1,70 metri di altezza. Ciò non toglie che il SUV sia adatto anche per i fuoristrada. Potendo contare su un’altezza da terra di quasi 25 centimetri, la R2 può affrontare tranquillamente anche percorsi off road grazie a un angolo di attacco di 25 gradi e uno d’uscita di 27 gradi.

L’abitacolo segue lo stile della carrozzeria presentando un design minimal e sobrio. Grazie al passo di 3,07 metri, la Rivian R2 può ospitare comodamente cinque persone con tutti i sedili che, all’occorrenza, possono essere ripiegati. Al centro della plancia spicca un generoso touch screen per gestire il sistema multimediale, così come il conducente può controllare i parametri della vettura tramite un ampio display posto dietro il volante. Inoltre il vetro del portellone posteriore può essere abbassato, mentre i finestrini del quarto posteriore possono essere aperti per far circolare più aria all’interno dell’abitacolo.

La Rivian R2 sarà proposta in tre varianti. Alla base troviamo la versione con singolo motore e trazione posteriore, l’allestimento Intermedio prevede due motori elettrici e la trazione integrale. Infine la versione ad alte prestazioni avrà tre motori e sarà in grado di bruciare lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Il SUV, indipendentemente dalla versione scelta, sarà in grado di percorrere fino a 483 km. Tale autonomia sarà garantita dal nuovo sistema di batterie che, oltre a fungere da elemento strutturale del telaio, sarà composto da 4.695 celle cilindriche.

In Rivian hanno realizzato un telaio specifico, sia per la R2 che per le future R3 e R3X, al fine di abbattere i costi di produzione. Inoltre, tale piattaforma, garantirà una riduzione delle masse a beneficio dei consumi e dell’autonomia. A tal proposito il SUV, presso una stazione di ricarica rapida, potrà essere ricaricato dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. Non per ultimo i sistemi di assistenza alla guida composti da 11 telecamere e 5 radar. Tali sensori, interfacciandosi con un potente processore, saranno in grado di permettere alla R2 di raggiungere il livello 3 di guida autonoma.

La R2 verrà prodotta nello stabilimento di Normal Illinois. Sebbene sia già possibile preordinarla sul sito di Rivian, ad un prezzo che parte da 45.000 Dollari (al cambio attuale circa 41.000 Euro), le prime R2 verranno consegnata solamente tra due anni. Bisognerà, invece, attendere la seconda metà del 2026 per vedere il SUV americano anche da noi in Europa.