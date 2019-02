Seat Arona Tgi, arriva il Suv a metano che piace all'ambiente. Omologazione con bollo ridotto del 75%

BARCELLONA – Il primo suv a metano prodotto in serie ha una potenza di 90 cavalli, 5 in meno rispetto all'analoga motorizzazione a benzina, ed amplia la gamma “alternativa” di Seat. È l'annunciata versione Tgi della Seat Arona, il modello compatto del costruttore catalano del gruppo Volkswagen per il quale si occupa dello sviluppo della tecnologia a gas naturale compresso. Il piccolo Suv misura poco meno di 4,14 metri di lunghezza e si aggiunge agli altri modelli Tgi: Leon, Mii e la Ibiza, che torna a listino a partire da 16.530 euro.

La Arona Tgi assicura una soluzione monovalente. Significa che viene considerata la sola alimentazione a metano con vantaggi per il costruttore (che riesce a limare le emissioni medie) e per il cliente. In Italia la tassa di circolazione viene ridotta del 75% e su base regionale le vetture con alimentazioni “alternative” beneficiano di altri incentivi.

Le tre bombole di metano hanno una capacità totale di 13,8 kg e significano un'autonomia di 400 chilometri. Quella totale, considerati anche i 160 “garantiti” dai 9 litri del serbatoio a benzina, arriva a 560. Il suv a gas naturale (che costa circa un euro al chilogrammo) non è un maratoneta, ma i costi di esercizio sono comunque interessanti. Senza contare i minori vincoli in caso di divieti alla circolazione. La combustione del metano riduce le emissioni di Co2 di quasi un quarto, mentre l'abbattimento degli ossidi di azoto raggiunge il 75%.

Abbinato al cambio manuale a cinque marce, il tre cilindri da 1.0 litri arriva a 160 Nm di coppia e garantisce una velocità massima di 172 km/h con uno spunto da 0 a 100 orari di 13,2 secondi. Il vano bagagli perde circa 120 litri di capienza rispetto ai 400 delle varianti a benzina o gasolio. Il prezzo italiano della Arona Tgi è di 18.800 euro, anche se con la formula Seat Senza Pensieri possono bastare anche i 150 di canone mensile. La variante a metano è disponibile in ogni allestimento, da Reference a Fr.