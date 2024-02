Skoda Enyaq, ora è più potente, ma anche più efficiente e “intelligente” grazie al nuovo software

La Skoda Enyaq si rinnova per il 2024, e dopo aver annunciato già la scorsa estate tutte le novità tecniche e di equipaggiamento, è finalmente pronta ad arrivare da noi con una nuova gamma, un nuovo listino e caratteristiche destinate a rendere il SUV ceco ancora più efficiente, dinamico e facile da utilizzare mantenendo praticamente del tutto la parte esterna.

Prima di tutto è stata migliorata la chimica delle batteria – sempre NMC, ma di diversa composizione – e aggiornato il software di gestione che permette sulla versione da 82 KWh di capacità (77 kWh netti) di montare un caricatore a corrente continua da 175 kW e di accorciare il tempo di ricarica dal 10% all’80% a 28 minuti, ovvero il 22% in meno. Per la versione con batteria da 62 kWh (58 kWh) netti invece non cambia nulla e il caricatore rimane da 135 kW. Per entrambe, il caricatore a corrente alternata è sempre a 11 kW. Va detto che, in realtà, la Enyaq 60 (questa la nuova denominazione che fa a meno anche del suffisso iV) sfrutta ancora la piattaforma MEB di prima generazione mentre la Enyaq 85 (che prima si chiamava 80) adotta una versione aggiornata denominata GP.

La Enyaq 85 beneficia anche del nuovo gruppo propulsore APP550, un sincrono a magneti permanenti più efficiente, ma anche più prestante: la potenza sale infatti da 195 kW a 210 kW e la coppia da 310 Nm a ben 545 Nm, il 76% in più. Parliamo ovviamente del motore posteriore mentre rimane identico quello anteriore, un asincrono da 75 kW che, rispetto ad un sincrono, ha il vantaggio di non avere resistenze passive e tale caratteristica è, grazie al nuovo software di gestione, sfruttata per ridurre il più possibile il suo intervento tant’è vero che la 85X a trazione integrale dichiara la stessa potenza e guadagna solo un decimo sullo 0-100 km/h (da 6,7 a 6,6 s.) rispetta alla 85, ma quest’ultima è più rapida di quasi 2 secondi rispetto alla 80.

Anche la RS (ora con carrozzeria solo coupé) diventa più potente (da 225 kW a 250 kW) e più rapida in accelerazione (da 0 a 100 km/h in 5,5 s, un secondo in meno di prima) con una velocità massima di 180 km/h. La novità è che ora anche per le altre versioni vale lo stesso limite che prima invece era di 160 km/h. Grazie alle modifiche sono state aumentate le percorrenze: la 60 passa da 360 km a 370-399 km (388-410 per la Coupé), la 85 e la 85x, passano rispettivamente da 510 km a 536-566 km e da 460 km a 512-538 km. E questo nonostante le potenze in gioco e le prestazioni siano maggiori. E con gli aggiornamenti ulteriori over-the-air del software di bordo si prevedono ulteriori miglioramenti nell’efficienza.

A questo aspetto contribuiscono le forme della Enyaq: la SUV “normale” ha infatti un cx compreso tra 0,264-0,270 mentre la Coupé va da 0,248-0,272. Ci sono inoltre una nuova interfaccia (strumentazione ed head-up display) che offre maggiori possibilità di personalizzazione e il sistema infotelematico di bordo integra ora la regolazione dei sedili e una navigazione che interagisce sia con il controllo automatico della velocità (in sincronia con il riconoscimento dei segnali stradali) sia con la funzione di preriscaldamento della batteria, così da arrivare alla colonnina prescelta per la ricarica nella condizione termica migliore per accelerare il processo di ricarica della batteria preservandone la salute.

Nuovo anche l’assistente Laura, dotato ora di speech-to-text (per dare un riscontro anche visivo alle istruzioni ricevute) e, per le versioni 85 ed RS, prossimo ad accogliere anche ChatGPT grazie ad un software che può integrare più sistemi di assistenza vocale in cloud basati sull’Intelligenza Artificiale. Invariato il livello di dotazione per la sicurezza con la presenza di fino a 9 airbag e di un pacchetto di sistemi di assistenza che permetta la guida autonoma di livello 2. Il listino comprende ben otto i livelli di allestimento (base, Clever, Plus, Advanced, Max, Sportline, Advanced Max e Sportline Max) con prezzi a partire da 48.400 euro per la Suv e da 51.300 per la Coupè che nei fatti scende in media di 1.000 euro.