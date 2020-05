SsangYong, Tivoli a tre cilindri: con il restyling arriva il motore turbo benzina da 1.2 litri

MILANO – Cofano, portellome posteriore, parafanghi, paraurti, griglia del radiatore e gruppi ottici, fendinebbia inclusi, sono stati ridisegnati, ma il rilancio della SsangYong Tivoli (4,25 metri di lunghezza) è legato in particolare al nuovo e più efficiente turbo benzina Gdi da 1.2 litri. Il propulsore integra la gamma che comprende anche un millecinque sovralimentato sempre a benzina da 163 cavalli ed un millesei a gasolio da 136.

Il nuovo tre cilindri da 1.2 litri con cambio manuale a sei marce assicura 128 cavalli 230 Nm di coppia ed è accreditato di consumi pari a 7 l/100 km nel ciclo misto di omologazione Wltp. La velocità massima è di 181 orari, mentre lo spunto da 0 a 100 orari avvieni in 10,6 secondi (fra i modelli “rivali”, la sola Peugeot 2008 ha un'accelerazione più bruciante). A listino c'è già anche la declinazione a Gpl abbinata al propulsore da 1.5 litri, ma l'opzione bifuel arriverà anche sul nuovo tre cilindri.

L'urban crossover del costruttore coreano controllato da Mahindra che ha dovuto varare un imponente piano di ristrutturazione per far quadrare i conti è importante per il mercato italiano. «Già prima dell’emergenza sanitaria, il mercato automotive si trovava a far fronte a nuove esigenze da parte dei consumatori», ha avvertito Mario Verna, direttore generale di SsanYong Motors Italia (Symi). E con la Tivoli da 1.2 litri turbo, il manager è convinto di disporre di «un prodotto pensato per dare agli automobilisti una vettura capace di rispondere perfettamente alle nuove richieste in termini di motorizzazioni e sicurezza, ma anche dal punto di vista degli asset e del design».

L'offerta è semplice ed è articolata su una versione e su due pacchetti che contribuiscono alla personalizzazione ed all'arricchimento della dotazione. Per avere il quadro strumenti digitale, ad esempio, occorre spendere i 1.800 euro previsti dallo Style Pack. Dal punto di vista della sicurezza (7 airbag) e dell'assistenza alla guida, la Tivoli dispone delle più avanzate funzioni Adas, oltre a vantare la protezione antiribaltamento. Sul fronte della connettività offre l'integrazione ad Apple CarPlay e Android Auto per la sincronizzazione del proprio dispositivo mobile. Il listino parte da 21.000 euro, ma Symi ha già previsto uno sconto iniziale di 4.000 euro. Il prezzo della versione a Gpl è di 24.300 euro, lo stesso del modello a gasolio.