Suv con range extender Deepal G318 in vendita in Cina. Il brand di Changan Auto arriverà presto anche in Europa

Changan Auto ha presentato sotto il suo brand di veicoli “a nuova energia” (come in Cina vengono definiti i modelli elettrici e ibridi plug- in) Deepal la versione definitiva del suv a batteria con range extender G318. Anticipato con un modello di pre-serie all’inizio dell’anno, il G318 è ora in vendita in Cina con un prezzo che corrisponde a circa 39mila euro, ma nei progetti di espansione verso i mercati occidentali di Changan potrebbe diventare anche un elemento ‘centralè nella strategia per l’Europa (Italia compresa). Disegnato in collaborazione dai centri stile di Changan in Cina (Chongqing), Italia (Torino) e Giappone (Yokohama), G318 è lungo poco più di 5 metri ed ha un look da vero fuoristrada, con linee ‘boxy’, grandi pneumatici e luci supplementari collocate anche sulle barre portatutto del tetto.

La notevole altezza libera da terra, gli sbalzi anteriori e posteriori corti e gli angoli caratteristici (attacco 27 gradi, uscita 3) con una pendenza massima superabile di 27,3 gradi, garantiscono - sulla base delle dichiarazioni del costruttore - prestazioni eccellenti nelle tipiche situazioni fuoristrada. G318 si distingue per la presenza dell’ultima tecnologia Super Range Extending di Changan. È basata sul sistema elettrico Blue Whale, dotato di un range extender da 1,5 litri in grado di convertire un litro di carburante in 3,63 kWh di elettricità. Previste due opzioni di potenza, con trazione posteriore a motore singolo da 185 kW (252 Cv) o trazione integrale a doppio motore per complessivi 316 kW (430 Cv). Deepal G318 offre nelle aree urbane un’autonomia a batteria di 190 km secondo l’omologazione Cltc (155 km in quella Wltc).