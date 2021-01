Suzuki Swace Hybrid, è sold out la speciale web edition A breve in concessionaria, facile e intuitivo lo store digitale

MILANO - Ha già fatto registrare il tutto esaurito la serie speciale che ha segnato il debutto online di Suzuki Swace Hybrid. La Hybrid Web Edition, con l’intero lotto di quindici vetture prenotabili online, è infatti andato esaurito in breve tempo. A rendere speciale ogni esemplare della versione speciale è una verniciatura BiColor, con il bianco, il nero o il blu metallizzati abbinati al tetto silver. Swace Hybrid a breve arriverà nei prossimi giorni negli showroom Suzuki, aperti in tutte le zone d’Italia e operanti nel rispetto del distanziamento e delle disposizioni igienico-sanitarie stabiliti dalle normative per il contenimento del contagio da Covid-19. Con Suzuki Smart Meet è possibile consultare online l’agenda virtuale di ogni Concessionario, per fissare una videochiamata o un appuntamento in showroom.

Mediante Suzuki Smart Buy, poi, i clienti potranno acquistare direttamente dal portale dedicato, a qualsiasi momento, senza doversi muovere da casa. Effettuare la prenotazione attraverso le procedure del web store Suzuki è molto semplice. Una volta all’interno dello store, è sufficiente selezionare il prodotto desiderato, effettuare l’accesso all’area MYSUZUKI e selezionare la concessionaria presso la quale finalizzare l’acquisto versando un acconto tramite PayPal. Dopo un’e-mail di conferma, il cliente viene ricontattato dal concessionario per definire le fasi finali dell’acquisto, oltre ai tempi e alle modalità di consegna. Il programma Suzuki Smart Buy coinvolge l’intera gamma Auto e buona parte dei modelli presenti nei cataloghi Moto e Marine.