Tesla Cybertruck, in Texas prime consegne a dieci clienti. Musk entusisìasta: «Alla fine è arrivato l’hyper pick-up elettrico»

Ci sono voluti quattro anni di modifiche, di ripensamenti e di messe a punto. E finalmente durante la notte (orario italiano) è arrivato il Cybertruck di Tesla in versione definitiva. È stato mostrato - o meglio consegnato - ad una decina di clienti e ad una vastissima audience globale durante un evento trasmesso in live streaming su X, l’ex Twitter ora di proprietà di Musk. A fare gli onori di casa nella serata presso la gigfactory di Austin, in Texas, è intervenuto lo stesso Elon Musk che ha esaltato le capacità di traino, la carrozzeria antiproiettile e la velocità in rettilineo del nuovo hyper pick-up elettrico. «Qui c’è un’auto che secondo gli esperti non avrebbe mai potuto essere prodotta - ha detto - ma penso invece che sia il nostro miglior prodotto. Alla fine, il futuro assomiglierà al futuro». Musk ha anche definito il Cybertruck «un camion migliore in un camion e nello stesso pacchetto un’ auto sportiva migliore di un’ auto sportiva». E mentre una decina di esemplari saliva sul palco per la consegna ai clienti il boss di Tesla ha detto «Le consegne iniziano adesso» e probabilmente riferendosi alla sua attività parallela nei razzi e nelle navette SpaceX ha affermato che i vetri speciali «mantengono l’abitacolo silenzioso come nello spazio».

A parte questo primo lotto di Cybertruck, riservato a fortunati clienti che lo avevano prenotato già nel 2019 con la promessa di un prezzo da 39.900 dollari, il normale pubblico dovrà attendere parecchio per acquistare un Cybertruck. Le consegne nei prossimi mesi saranno fatte con il contagocce e per accedere al modello entry-level cioè quello a trazione posteriore proposto a 60.990 dollari bisognerà pazientare fino al 2025. Tesla parte con il top di gamma Cyberbeast da 99.990 dollari e un’autonomia stimata di 550 km. Questa versione a trazione integrale dispone di 845 Cv e secondo l’azienda può scattare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. L’autonomia può essere portata a 750 km con una batteria supplementare che trova posto sul pianale, dietro alla cabina.

C’è poi un altro modello a trazione integrale, denominato AWD, che è meno ‘cattivò del Beast e dispone di 600 Cv. Il sistema propulsivo a 800 Volt (elemento comune a tutti i Cybertruck) assicura egualmente prestazioni da supercar, con un’accelerazione 0-100 in 3,9 secondi. Infine l’entry level, che si chiama RWD, e che dispone (il dato non è ufficiale) di circa 450 Cv un valore che consente comunque di scattare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.