Tesla Model 3 si rinnova ed alza l’asticella, punta a elevata qualità e comfort. Design aggiornato e sensazione “premium”

Sei anni dopo l’uscita della prima auto dalla catena di montaggio, Tesla Model 3 si aggiorna nelle sue versioni a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale. Dopo oltre due milioni di unità vendute, i designer di Tesla hanno messo mano al fortunato modello, senza però stravolgerne le caratteristiche. In particolare, l’obiettivo dichiarato era quello di raggiungere livelli maggiori di raffinatezza e comfort, per comunicare una sensazione ‘premium’ all’interno e all’esterno, pur rimanendo fedele ai principi di design ordinato ed essenziale della Model 3 con i suoi capisaldi: autonomia ed efficienza elevate, prestazioni e maneggevolezza da auto sportiva, prezzo accessibile. Migliorata anche l’aerodinamica, rinnovate le luci e gli interni sono completamente nuovi. Le linee della carrozzeria sono più affilate e le superfici ottimizzate in termini aerodinamici riducono la resistenza aerodinamica, il rumore del vento e aumentano l’autonomia.

Le luci posteriori sono ora caratterizzate da colori molto luminosi, da uno stile rivisitato e sono integrate nel portellone. Sul fronte dei colori, la rinnovata Model 3 si presenta in scena in versione Ultra Rosso e Grigio Stealth. Ultra Rosso è un colore a elevata cromaticità, con una profondità dinamica creata da una vernice multistrato. Grigio Stealth è un colore grigio scuro metallizzato, pensato per esaltare le forme della Model 3. Cerchi/pneumatici ottimizzati per l’autonomia Novità anche per i cerchi, che hanno uno stile aggiornato con aerodinamica migliorata, mentre gli pneumatici sono ottimizzati per la rumorosità e l’autonomia. All’interno, l’abitacolo ha un’architettura avvolgente, con nuovi materiali utilizzati per ottenere una maggiore qualità percepita, a cominciare dal vero alluminio e dai tessuti. Le luci ambiente sono personalizzabili e avvolgono l’intero abitacolo. I sedili anteriori ventilati, e tutti i sedili riscaldabili, sono completamente integrati nella climatizzazione automatica.

L’abitacolo è poi più silenzioso che mai grazie al vetro acustico a 360°, alle boccole delle sospensioni, alle guarnizioni e ai materiali insonorizzati migliorati. Se in viaggio anche l’orecchio vuole la sua parte, sulla rinnovata Model 3 si può godere di un suono di qualità professionale da qualsiasi sedile grazie al nuovo sistema audio premium progettato da Tesla. È dotato di 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori per i veicoli Long Range e 9 altoparlanti, un singolo subwoofer e un amplificatore per i veicoli a trazione posteriore. Le consegne delle versioni Model 3 a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale inizieranno a fine ottobre in Europa e Medio Oriente.