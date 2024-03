Tesla Roadster svelata entro fine anno. Avrà 1.000 km di autonomia, 4 posti e velocità massima di oltre 400 km/h

Con 4 posti, un tetto in vetro rimovibile, 1.000 km di autonomia ed una velocità massima di oltre 400 km/h, non c’è dubbio che la Tesla Roadster abbia notevolmente alzato le aspettative sulle potenzialità del brand che, da anni, ha fatto all-in sulle vetture a batteria. Sul sito ufficiale è possibile prenotarla previo un anticipo, totalmente rimborsabile, di 4.000 euro da versare tramite carta di credito, a cui dovrà seguire un pagamento di altri 39.000 euro nel tempo di 10 giorni. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che di recente, come riporta motorauthority.com, il patron Elon Musk abbia ammesso direttamente dal suo social network X che la vettura sarà finita nel design e svelata entro la fine dell’anno. Il che rappresenta una notizia interessante, considerando l’annuncio dell’auto in veste di concept, risalente al 2017, e l’attesa negli anni a venire del modello definitivo.

Ma c’è di più, perché se sul sito ufficiale si apprende che lo scatto da 0 a 100 km/h sarà coperto in 2,1 secondi, su X, Musk, rispondendo ad utente, ha specificato come la Roadster possa scattare da 0 a 60 mph, circa 96 km/h, in meno di 1 secondo, facendo presupporre che possa abbassarsi anche il tempo per lo 0-100 km/h. Mentre le consegne dovrebbero iniziare nel 2025, non è stato specificato se ci sarà una variazione a livello di prezzo dai 200 mila dollari di base annunciati nel 2017 per gli USA, come riporta motorauthority.com, l’equivalente di circa 185 mila euro. Il titolo di tesla guadagna il 2,3%, nel giorno in cui l’amministratore delegato Elon Musk, con una serie di messaggi su X, ha annunciato che il design della sua vettura elettrica sportiva, Roadster, attesa da tempo, è stato definito e che sarà presentato alla fine dell’anno.

Il design è frutto di una collaborazione tra Tesla e la compagnia missilistica SpaceX, sempre di proprietà di Musk. Le prime consegne, ha detto, ci saranno nel corso del prossimo anno. L’auto sarà in grado di accelerare fino a circa 100 chilometri all’ora in meno di un secondo, che «è la parte meno interessante», ha detto Musk. «Non ci sarà mai una macchina così, se possiamo ancora definirla macchina», ha poi aggiunto. Il debutto della Roadster sportiva era stato inizialmente annunciato per il 2020. La Roadster originale è stata la prima auto di serie di Tesla, lanciata nel 2008.