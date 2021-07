Toyota Yaris Cross, partiti gli ordini per il Suv ibrido compatto dalle grandi ambizioni

La Yaris Cross è finalmente pronta al lancio affiancando la Yaris nel segmento B e dando alle vendite del costruttore giapponese un ulteriore impulso, sia in termini assoluti sia di quote di mercato. Il piccolo Suv giapponese darà inoltre seguito alle novità già introdotte dalla sorellina “Auto dell’Anno 2021” allargando i confini dell’ecosistema WeHybrid. «Yaris Cross unisce la genialità di Yaris con la grande tradizione di Toyota per le ruote alte» ha affermato il direttore commerciale di Toyota Motor Italia, Mariano Autuori che ha anche dichiarato: «Per noi esisterà un prima e un dopo Yaris Cross».

Toyota ha grandi programmi per la sua piccola a ruote alte. Il primo è inserirla in un segmento la cui ascesa è così rapida che il prossimo anno diventerà il più importante sul mercato italiano e la Yaris Cross vuole prenderne subito l’8% raggiungendo uno dei primi 5 posti tra le concorrenti. La Yaris Cross è destinata a diventare il modello Toyota più venduto in Italia e rappresenterà il 30% dei suoi volumi commerciali con oltre 30mila unità, numeri che misurano anche le ambizioni della casa giapponese nei prossimi anni. Ulteriore punto di vantaggio per la nuova nata sarà di essere al 100% ibrida, forma di propulsione che già riguarda 7 Toyota su 10. Sul mercato è ormai ibrida un’auto venduta su 3 in totale e presto lo sarà il 40% del segmento.

Come è noto, la Yaris Cross nasce sulla stessa piattaforma GA-B della Yaris ed è lunga 4 metri e 18, ovvero 24 cm in più. I vantaggi sono sull’abitabilità e sul bagagliaio la cui capacità è di 390 litri con la praticità di avere 15 cm in più in lunghezza, il piano regolabile, il divanetto 40/20/40 e l’opzione del portellone motorizzato. La giapponese porta inoltre ulteriori novità rispetto alla Yaris come i fari a matrice di led, l’head-up display, un sistema audio da ben 800 Watt e il nuovo sistema infotelematico Toyota Smart Connect con mappe aggiornabili over the air e integrabile con ulteriori servizi.

Il sistema di propulsione ibrido è identico a quello della Yaris, composto da un 3 cilindri 1.5 a benzina a ciclo Atkinson, due motogeneratori integrati nella trasmissione a rotismo epicloidale con variazione continua di rapporto e batteria agli ioni di litio. La potenza di 116 cv è identica per emissioni (dato ancora provvisorio) di CO2 pari a 100 g/km per la versione a trazione anteriore e di 110 g/km integrale, provvista di un ulteriore motore elettrico posteriore con l’adozione di sospensioni a doppio braccio oscillante al posto dell’assale torcente. Il sistema ibrido può contare sull’elevata efficienza della parte termica (40%) e sulla possibilità di poter marciare in elettrico per il 70% del tempo e per oltre il 40% dei chilometri percorsi.

La nuova Toyota Yaris Cross parte da 25.400 euro in 5 allestimenti: Active, Trend, Lounge, Adventure e Premiere più uno Business dedicato alle flotte. Tutti avranno di serie il climatizzatore automatico e il pacchetto delle dotazioni di sicurezza che prevede l’airbag centrale, il controllo automatico della velocità, la frenata autonoma e il mantenimento della corsia. Il 55% delle vendite sarà costituito dal Trend che ha in più di serie la vernice metallizzata, i fari full led, i vetri oscurati, il sistema di ingresso e avviamento senza chiave e il sistema infotelematico con schermo da 9”. La versione a trazione integrale costerà 2.500 euro in più e coprirà il 20% delle vendite. Per il lancio ci sarà una promozione che porta la soglia di accesso a 22.650 euro con un vantaggio massimo di 4.250 euro.

La Yaris Cross di potrà prendere anche con il finanziamento. Si parte in questo caso da 189 euro al mese che diventano 210 euro per la Trend mentre per il noleggio a lungo termine Kinto si parla, rispettivamente, di 269 euro e 290 euro di canone mensile. Ovviamente, ci sarà WeHybrid, la formula che permette di pagare 4 centesimi i km percorsi con il motore termico e di non pagare l’assicurazione per i km percorsi in elettrico accumulando crediti spendibili in servizi, sconti presso la rete di assistenza e ora anche per imparare a sfruttare meglio i vantaggi dell’ibrido e addirittura per la permuta dell’auto. Il vantaggio accumulabile è di un centesimo al chilometro che, dopo 4 anni di possesso, portano ad uno sconto effettivo di 500-1.000 euro quando si deciderà di rivendere la propria auto, ovviamente alla rete Toyota.

Finora, un cliente su 4 di Yaris ha scelto WeHybrid e si spera di aumentare tale quota con Yaris Cross con la prospettiva di allargare ulteriormente il ventaglio di vantaggi e di estendere la formula ad un numero crescente di modelli. La produzione di Yaris Cross è già partita presso lo stabilimento di Valenciennes e le prime unità pronte ad essere consegnate arriveranno già alla fine di agosto. Alcuni esemplari sono tuttavia già disponibili presso i concessionari e attraverso alcune iniziative di lancio in atto sul territorio. Intanto da giovedì scorso sono già partiti gli ordini con l’obiettivo di tramutare in contratti veri e propri le oltre 2.500 manifestazioni di interesse pervenute tramite Internet.