Volkswagen, con ID.7 Tourer la station wagon è elettrica. Nuova sport wagon punta a comfort e capacità di carico

La famiglia ID. 7 di Volkswagen si allarga, anzi si allunga. La casa tedesca ha infatti svelato la versione sport wagon del modello elettrico e una delle prime wagon completamente elettriche della classe media superiore, dove Volkswagen è presente anche con la nuova Passat. A farla da padrona, nella nuova ID. 7 Tourer, è l’aerodinamica che coniuga i vantaggi in termini di emissioni della mobilità elettrica con una grande autonomia (stimata fino a 685 km) e una capacità di carico molto elevata (fino a 1.714 litri). «Insieme alla ID. 7 berlina fast-back e alla nuova Passat Variant - ha spiegato Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen, settori vendite, marketing e after sales - la nuova ID. 7 Tourer completa alla perfezione la nostra offerta nella classe media superiore. Grazie alla generosa disponibilità di spazio e all’elevata autonomia, si tratta di una versione particolarmente interessante soprattutto per chi viaggia spesso e per i clienti aziendali». Il design della wagon elettrica è caratterizzato dalla linea del tetto allungata.

Dal punto di vista estetico, questa tourer è il risultato della fusione tra la classica Passat Variant e una shooting brake particolarmente dinamica nello stile. Grazie alla maggiore altezza della coda, rispetto alla berlina fast-back, la capacità del bagagliaio risulta ancora più generosa e con cinque persone a bordo, la ID. 7 Tourer può ospitare un volume di bagagli massimo di 605 litri. Caricata fino agli schienali dei sedili anteriori e per tutta l’altezza dell’abitacolo, questo valore raggiunge secondo le stime i 1.714 litri. In questo caso, la superficie di carico arriva inoltre a misurare quasi due metri. La nuova Volkswagen arriverà sul mercato europeo inizialmente nelle versioni ID. 7 Tourer Pro e ID. 7 Tourer Pro S, entrambe con una potenza di 210 kW (286 CV) e trazione posteriore.

L’alimentazione di energia del motore elettrico nella ID. 7 Tourer Pro è affidata a una batteria da 77 kWh. Nella ID. 7 Tourer Pro S, invece, trova impiego una nuova batteria da 86 kWh. Presso le colonnine di ricarica rapida DC, la batteria da 77 kWh e quella da 86 kWh potranno essere ricaricate rispettivamente con una potenza massima di 175 kW3 e 200 kW3. Analogamente alla berlina fast-back ID.74 e al SUV ID.4, la ID. 7 Tourer viene prodotta nello stabilimento Volkswagen per la mobilità elettrica di Emden, in Germania.