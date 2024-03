Volkswagen ID. Buzz allarga la famiglia con la versione GTX. Trazione integrale 4Motion aumenta anche capacità di traino

Un nuovo componente si aggiunge alla famiglia di Volkswagen Veicoli Commerciali, che amplia la gamma ID. Buzz con l’arrivodel nuovo ID. Buzz GTX. Dotato di un motore elettrico sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore che, insieme, realizzano la trazione integrale 4Motion, L’ ID. Buzz GTX sarà lanciato sul mercato in due versioni. Le varianti previste sono quella a passo corto con batteria di nuova introduzione da 79 kWh e quella a passo lungo con apposita batteria, anch’essa nuova, da 86 kWh. Entrambi i modelli GTX sono pensati per essere agili e, dati alla mano, accelerano da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi. Un ulteriore vantaggio dei nuovi modelli di ID. Buzz GTX è dato dalla capacità di traino reso possibile dalla trazione integrale elettrica. l’ ID. Buzz GTX a passo corto raggiunge una massa rimorchiabile di 1.800 kg (carico frenato, con pendenza all’8%), che nell’ ID. Buzz GTX a passo lungo arriva a 1.600 kg. In questo modo è stato possibile aumentare la massa rimorchiabile rispettivamente di 800 kg e 600 kg rispetto alla versioni standard. Sul fronte del design l’ ID. Buzz GTX è caratterizzato da un frontale dedicato.

Il paraurti con griglia di ventilazione nera a nido d’ape e i nuovi elementi aerodinamici laterali gli conferiscono un aspetto dinamico e originale. A sinistra e a destra del paraurti sono integrati elementi delle luci diurne di nuova configurazione, ovvero due triangoli a LED sovrapposti che, insieme, hanno l’aspetto della punta di una freccia. Tutti gli elementi neri della carrozzeria, come la nuova griglia di ventilazione, gli elementi aerodinamici, le scritte GTX e i gusci degli specchietti esterni, sono in nero lucido. L’ ID. Buzz GTX monta inoltre di serie il nuovo cerchio in lega da 19 pollici del tipo Venlo.

La gamma di cerchi GTX è completata da altri due nuovi cerchi in lega da 21 pollici opzionali: Caracas (nero) e Townsville (nero con superficie tornita a specchio). In esclusiva per l’ ID. Buzz GTX viene offerta una nuova vernice dal colore Cherry Red. Questo rosso sarà configurabile in versione monocolore e a richiesta in versione bicolore in combinazione con la vernice Mono Silver metallizzato. Inoltre, sarà possibile scegliere tra altre sei vernici monocolore3 e quattro bicolore. Il lancio sul mercato italiano di entrambi gli ID. Buzz GTX avrà luogo nella seconda metà dell’anno.