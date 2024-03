Volkswagen presenta ID.3 GTX, la compatta con carattere sportivo. Due versioni che si distinguono per dettagli e potenza

Volkswagen evolve l’elettrico in maniera sportiva con ID.3 GTX. La compatta a batteria della casa tedesca viene proposta con due livelli di potenza: 286 CV, e 326 CV per la variante Performance. A livello di prestazioni, la ID.3 GTX scatta da 0 a 100 km/h in 6 secondi, mentre la GTX Performance abbassa il tempo a 5,6 secondi; la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h orari per la GTX ed a 200 km/h per la GTX Performance.

La batteria della ID.3 più sportiva è agli ioni di litio, ed ha una capacità di 79 kWh, accetta fino a 175 kW di potenza dalle colonnine a corrente continua, da cui si ricarica dal 10 all’80% in circa 26 minuti, mentre l’autonomia è di 600 km circa (ciclo WLTP). Esteticamente, la ID.3 GTX sfoggia paraurti anteriori specifici GTX con una nuova presa d’aria nera dal design a rombi e con nuovi elementi per le luci diurne. Completano il quadro i particolari neri della carrozzeria lucidati a specchio, il diffusore posteriore ed i cerchi in lega da 20 pollici. L’abitacolo si contraddistingue per i sedili sportivi ed i dettagli rossi, e sfoggia il nuovo cockpit con il sistema infotainment completamente rivisitato e dotato di assistente vocale coadiuvato da ChatGPT.