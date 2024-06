XPeng G6 la proposta cinese per il suv coupé elettrico. Ricarica superveloce, grazie alla tecnologia a 800 volt

Chi ha detto che le auto cinesi sono solo essenziali, scarne, poco attraenti per il mercato europeo. Chi lo ha detto, ha sbagliato. In Olanda l’ultima riprova la offre XPeng, un marchio che con la G6 sfonda il muro delle suv coupé elettrici, il segmento più venduto al mondo. Con la G6 XPeng rincorre chi comanda in questo comparto, la Y di Tesla. I suoi uomini non lo dicono, ma il parallelo emerge in ogni dettaglio, su ogni sfumatura.

La XPeng G6 sorprende e non poco. Sorprende talmente tanto, da convincere definitivamente il marchio cinese ad approdare anche in Italia: dal prossimo autunno la XPeng sarà in Italia e, come ha spiegato Jos van den Bergh, capo della comunicazione in Europa, lo farà con una rete di concessionari, con servizi di vendita e assistenza di qualità.

La G6 sorprende innanzitutto per la sua eleganza. La forma arrotondata fa da culla ad interni salottieri, eleganti e con qualche tocco di esclusività. Le puntature della tappezzeria, ad esempio, sono volutamente marcate per sottolinearne la qualità. E poi gli schermi, uno ampissimo posto a metà del cruscotto tra passeggero e guidatore. Le informazioni di guida più importanti si trovano di fronte al conducente su un display da 10,2 pollici. Tutte le altre funzionalità possono essere controllate tramite uno schermo centrale da 14,96 pollici ad alta risoluzione tramite comandi rapidi e intuitivi che possono essere anche vocali, grazie all’assistente attivabile con la frase “Hey XPeng”. La separazione tra le due poltrone anteriori nascondo un vano ampio sovrastato dal caricabatterie wireless con tappeto antiscivolo per due apparecchi.

Il sistema operativo di XPeng G6 viene aggiornato automaticamente con un sistema over-the-air che non richiede di recarsi presso centri assistenza o seguire particolari procedure.

Sulla G6, insomma, il lavoro dell’innovativa piattaforma SEPA 2.0 con architettura a 800V, alla più avanzata tecnologia software, all'elevato grado di spazio e comfort e alla dotazione di serie senza compromessi, si vede. Il lavoro portato avanti da XPeng con la G6 dice che il marchio ha le carte in regola per conquistare anche gli automobilisti europei che si avvicinano all’elettrico. In Italia XPeng G6 sarà disponibile a ricarica ultrarapida (fino a 280 kW) con due pacchi batteria. Uno da 66 e uno da 87,5 kWh. Il maggiore dei quali ha un'autonomia massima Wltp di 570 km.

È possibile anche la ricarica superveloce, grazie alla tecnologia a 800 volt utilizzata da XPeng che si basa sull'ultima generazione dell’innovativa piattaforma EV denominata SEPA 2.0. Una tecnologia leggera e resistente, con architettura a 800V, che ha già dato ottima prova di se con il suv G9. Questo impianto permette una ricarica ultrarapida fino a 280 kW grazie alla quale la batteria passa dal 10 all'80% in meno di 20 minuti.

La nuova G6 sarà disponibile con due pacchi batteria: secondo i dati forniti da XPeng la LFP (litio ferro fosfato) da 66 kWh, ha un'autonomia Wltp di 435 km; mentre la NCM (nichel ossido di cobalto manganese) da 87,5 kWh ha un'autonomia Wltp fino a 570 km.

E veniamo alla meccanica. Il suv coupé G6 ha la trazione posteriore di serie, ma la batteria più capace può essere anche abbinata alla trazione integrale. Tre le configurazioni disponibili, tutte con velocità massima di 200 km/h: la RWD Standard Range: 190 kW (258 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi; la RWD Long Range: 210 kW (286 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi; la AWD Performance: 350 kW (476 CV) e 660 Nm, aggressiva versione con due motori elettrici che assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

La versione RWD Standard Range è quella che può ricaricarsi velocemente fino a 215 kW, mentre le versioni RWD Long Range e AWD Performance possono utilizzare sistemi da 280 kW. La ricarica in una stazione pubblica o privata è possibile con 11 kW (trifase).

Ed eccoci a bordo. La AWD Performance che ci è stata assegnata non tradisce in niente le nostre attese. Si tratta di un vero e proprio salotto hi-tech su quattro ruote. Nei cento chilometri percorsi intorno al parco di Lepeleburg hanno detto che la strada imboccata da XPeng è quella giusta e che, se si lavorerà sui pesi, ha 200 kg in più rispetto alla Y Tesla, la G6 potrebbe costituire una valida alternativa risparmiando anche qualche migliaia di euro. Un vero e proprio listino prezzi non esiste ancora: si può solo dire, per ora, che si parte da 42.700 euro, iva inclusa. È chiaro, comunque, che la differenza sostanziale arriverà dalle proposte di noleggio lungo che saranno ufficializzate per il mercato Italia. Ma dicevamo delle piacevoli sensazioni di guida. Scatto bruciante, andamento silenzioso e ovattato, tanta luminosità. Queste caratteristiche sono quelle che ci hanno impressionato di più. E poi i particolari, leva del cambio stile Mercedes, assistenza alla guida completa, portiere con serratura elettrica e così via.

Le misure. XPeng G6 è lunga 4,75 metri, larga 1,92 metri, alta 1,65 metri e, grazie a un passo di 2,89 metri, garantisce ampio spazio interno per le gambe e per la testa risultando molto comodo anche per i passeggeri più alti.

Il vano di carico del bagagliaio dispone di 571 litri e può aumentare a 1.374 litri con i sedili posteriori ripiegati.

Le dotazioni sono ricche. Vediamone alcune. Tutte le versioni di XPeng G6 sono dotate di un ricco e ampio pacchetto di serie che rende la guida più piacevole e sicura.

XPeng G6 è equipaggiata con cerchi in lega da 20 pollici e pneumatici Michelin, un ampio tetto panoramico in vetro, sedili multiregolabili, riscaldabili e rivestiti in ecopelle su tutto il perimetro, sedili anteriori ventilati, volante riscaldabile, 4 porte Usb, due punti di ricarica a induzione da 50W per smartphone, un impianto audio da 960W con 18 altoparlanti e un'ampia libreria di app per musica, video, intrattenimento e social media.

I colori esterni sono diversi. Si va dall’Arctic White, e precisamente Graphite Grey, Midnight Black, Silver Frost o il colore di lancio Fiery Orange. Per gli interni si può scegliere tra il nero e il grigio diamante.