Ypsilon, il ritorno di un mito. Con il modello inizia il nuovo corso di Lancia che segna l’ingresso nella mobilità elettrica

Basta osservare quei fari posteriori a Led, circolari come quelli della mitica Stratos, per dare spazio alle emozioni. E le linee di cintura, come il frontale, propongono forti richiami a icone storiche che si chiamavano Aurelia e Flaminia. Ma le citazioni nostalgiche finiscono qui, tutto il resto è futuro, tecnologia, ecologia. Con la Nuova Ypsilon, Lancia inaugura l’era della mobilità sostenibile. Partendo dall’erede della citycar di successo (oltre 3 milioni di esemplari venduti) e annunciando entro il 2028 un trittico di gioielli che comprende l’ammiraglia Gamma e la Delta. Dal 2026 arriveranno soltanto vetture a emissioni zero, la Nuova Ypsilon sarà l’ultima a offrire (anche) una versione con motorizzazione ibrida da 100 cavalli. Svolta epocale per reinterpretare in chiave moderna il glorioso passato.



Il primo passo della rivoluzione da compiere è anche il più difficile: far capire ai clienti che il celebre marchio torinese è tornato alle origini e più che ai numeri ora punta al cambio di paradigma, alle vendite “sane” del ricco segmento premium.Ma le premesse sono promettenti. La novità svelata da pochi giorni ha un patrimonio di seduzioni confortante e il suo look cattura a prima vista. La Nuova Ypsilon (prodotta a Saragozza in Spagna) è stata presentata al Cassina Store milanese, l’esclusivo atelier del marchio premium di interior design. La serie speciale del debutto – top di gamma - è proposta proprio nella Edizione Limitata Cassina, già ordinabile in Italia in 1906 unità certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio Lancia.

Da maggio la nuova Lancia sarà nelle concessionarie in tutte le versioni con un listino di 39.500 euro per il top griffato Cassina, e prezzi – non ancora comunicati - più bassi per le altre versioni elettriche e naturalmente molto più bassi per l’ibrida. L’offerta finanziaria al lancio, con ricarica domestica Easy Walbox, prevede un anticipo di 9.800 euro (ecoincentivi compresi), rate mensili di 200 euro per tre anni più maxi-rata finale di riscatto da 22.800 euro o la restituzione della vettura.



Nuova Ypsilon è davvero ambiziosa. Con 4,08 metri di lunghezza, 1,76 di larghezza e 1,44 di altezza è più grande e ricca, nei contenuti e nello stile innovativo, evoluzione del concept Lancia Pu+Ra HPE. La storica calandra – il calice - è rivisitata attraverso tre raggi di luce e i fari a Led determinano una caratteristica firma luminosa. Svolta anche nelle tecnologie imbarcate, ad esempio il sistema di infotainment SALA (Sound Air Light Augmentation) applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione. Gestisce audio, climatizzazione con filtro antipolline e l’illuminazione interna variabile per interpretare perfino l’umore del guidatore; diventa a richiesta anche un assistente virtuale per connettere auto e conducente. Sul piano delle tecnologie di servizio, spiccano inoltre il display personalizzabile da 20,5” a doppio schermo, l’accesso senza chiave e l’ausilio al parcheggio facilitato da telecamere e sensori, oltre a tutti gli elementi d’assistenza richiesti dalla guida autonoma di livello 2 che è offerta di serie ed è un autentico “must” per il segmento.

La collaborazione con Cassina si riflette nella cura dei dettagli stilistici, dai materiali a colori. E in soluzioni inedite come il tavolino multifunzionale in plancia, soluzione che compare per la prima volta all’interno di una vettura «per sentirsi come nel salotto di casa». Il tavolino è anche un comodo punto di ricarica per lo smartphone. La serie limitata di lancio presenta dettagli esclusivi anche nel colore Blu Zaffiro degli esterni, nel blu degli interni e nei sedili in velluto caratterizzati dal motivo a “cannelloni”. Sembra davvero di accomodarsi sui soffici cuscini di un divano. Il motore elettrico da 156 cv/115 kW (260 Nm) è alimentato da una batteria da 51 kWh per un’autonomia media che raggiunge i 403 km. La ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% dell’energia disponibile in 24 minuti, o di recuperare 100 km in 10 minuti. A supporto della mobilità green, Lancia sarà assistita da Free2move Charge, l’ecosistema a 360 gradi che facilita la ricarica grazie ad un sistema integrato di soluzioni hardware, software e servizi di ricarica che soddisfano tutte le necessità dei clienti di veicoli elettrici. «Avevamo promesso il meglio e l’abbiamo mantenuto – spiegano i manager Lancia -. Fino al 50% dei materiali che si possono toccare a bordo sono riciclati, o riciclabili».



Il 2 febbraio sono state aperte le prenotazioni delle 1906 unità esclusive di lancio. «In meno di 2 settimane – assicurano in Lancia - abbiamo già raccolto 4.000 prenotazioni di clienti che vogliono assicurarsi una delle unità limitate e che saranno ricontattati dalla nostra rete di vendita». Per non scontentare nessuno, Lancia ha riaperto la possibilità di ordinare la vettura in Edizione Limitata Cassina presso la rete dei concessionari oppure online.