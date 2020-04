Alfa Romeo, i 50 anni della Montreal. La bellissima coupè firmata Gandini presentata a Ginevra nel 1970

ROMA - La chiamata da Montreal è una sorpresa per la direzione dell'Alfa Romeo. Gli organizzatori dell'Esposizione Universale del 1967 nella città canadese vollero mettere in evidenza il tema "L'uomo e il suo mondo" in una grande varietà di settori, in linea con l'interpretazione orientata al futuro dell'Expo. Uno di essi, sotto il titolo "L'uomo produttore", è dedicato ai prodotti di fabbricazione industriale, tra cui l'automobile. Gli organizzatori invitano Alfa Romeo a fornire una concept car di grande effetto per conto dell'intero settore.

Alfa Romeo commissiona allo studio di progettazione Bertone la realizzazione di questo tema. La stella di Marcello Gandini sta già brillando come punta di diamante della carrozzeria torinese, il designer non ha ancora trent'anni, ma con la Lamborghini Miura ha appena firmato un prodotto entusiamante e in seguito continuerà a mietere successi con la Lancia Stratos e altre ancora. Gandini progettò una carrozzeria coupé mozzafiato con dettagli unici per l'auto da esposizione Alfa Romeo del 1967. Tra questi vi sono il montante B/C, fuso otticamente in un'unica unità, e i doppi fari, coperti per metà da una griglia a griglia.

Con soli 4,22 metri di lunghezza, il veicolo è estremamente compatto, con spazio per due posti di emergenza dietro il conducente e il passeggero anteriore. Le prese d'aria dietro le porte e il grande portellone posteriore in vetro indicano quale sia il concetto di propulsione che Gandini ha in mente: un motore centrale. Ma non è ancora così. A causa dei vincoli di tempo, Alfa Romeo utilizza il montaggio a pavimento del modello Giulia, compreso il motore anteriore, per i due veicoli da esposizione* che sono stati infine inviati in Canada. All'Expo di Montreal, le concept car sono posizionate tra gli specchi in modo tale da apparire moltiplicate all'infinito. Ai prototipi inizialmente senza nome e dipinti di bianco viene data la denominazione non ufficiale di Montreal. Durante i sei mesi dell'Expo, Alfa Romeo riceve sempre più richieste dal Nord America e finalmente il reparto sviluppo ottiene l'ordine di realizzare il progetto "Montreal".

In considerazione dei costi di produzione, gli ingegneri elaborano un compromesso. Il telaio rimane in gran parte identico a quello della Giulia. Anche il design della carrozzeria di Marcello Gandini viene sostanzialmente confermato. Le feritoie d'aria nei fianchi, che il progettista Gandini aveva previsto per un design a motore centrale, sono ora integrate nel sistema di aerazione dell'abitacolo, dove spicca il posizionamento in modo da formare un insieme dall'aspetto futuristico.

Per il motore c'è un'ampia scelta. Per garantire prestazioni in linea con il look grintoso, gli ingegneri dell'Alfa sviluppano una versione stradale del motore V8 della 33, della quale riprendono la lubrificazione a carter secco - e la costruzione leggera in alluminio. La cilindrata del motore viene aumentata da due a quasi 2,6 litri, e per l'alimentazione viene scelto un sistema di iniezione meccanica della SPICA. Risultato una potenza di 200 CV disponibile a 6.400 giri al minuto e una velocità massima di quasi 230 km/h. Il cambio è un cinque marce ZF, con differenziale a slittamento limitato sull'asse posteriore.

Una caratteristica inconfondibile è la prima marcia in coda a sinistra. Questa disposizione ha le sue radici nel motorsport, dove la prima marcia è necessaria solo per l'avviamento e la retromarcia non è quasi mai necessaria, le marce più alte possono quindi essere disposte in modo più ergonomico nei livelli centrale e destro.

Nella primavera del 1970, l'Alfa Romeo Montreal ha fatto il suo debutto pubblico al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra. Sarà commercializzata con un prezzo di 5,7 milioni di lire. In sette anni, dal 1970 al 1977, è stata prodotta in poco meno di 4000 unità. Cinquant'anni dopo rimane ancora tra le Alfa Romeo più belle.