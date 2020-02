Alfa storiche e non solo: nasce RIAR Veloce, “scuderia” dedicata agli alfisti di ieri e di oggi

MILANO - In casa Alfa Romeo l’unica certezza, al momento, è l’arrivo della Tonale, previsto per la fine del 2020. Tutto da definire il resto della gamma, che tuttavia perderà la Giulietta e dovrebbe puntare su un terzo Suv di dimensioni compatte, sperimentando anche l’ibrido. Lo spirito Alfa, però, è più vivo che mai. E per gli alfisti che si riconoscono nel Riar, il Registro Italiano Alfa Romeo dedicato alla conservazione del patrimonio storico del marchio, il 2020 riserva una sorpresa interessante: la nascita di Riar Veloce, sezione sportiva dedicata a coloro che intendono partecipare a gare di velocità e di regolarità sia con vetture storiche sia con quelle dal più recente passato sportivo.

“Lo scopo - spiega il presidente Roberto Giolito - è quello di creare un gruppo di piloti amatoriali che si possano divertire unendo la passione per le storiche ad un pizzico di agonismo sotto la bandiera del Riar. Entrando a far parte di questo gruppo ci si potrà cimentare con sportività nel mondo delle competizioni. Il nostro obiettivo – aggiunge – è da un lato risvegliare la voglia di guidare dei soci dal passato sportivo, dall’altro avvicinare i giovani al mondo Alfa Romeo”.

L’adesione a Riar Veloce può essere effettuata da tutti i soci Riar e Instant Classic versando una quota di 50 euro annui. Tutti gli iscritti riceveranno, con la tessera, alcuni gadgets tra cui un adesivo parasole da applicare al parabrezza della propria auto ed un logo in tessuto. I soci avranno la possibilità di prendere parte ad alcune gare sia con vetture proprie sia con auto a noleggio in assetto gara. Proprio per questo è stato nominato un direttore sportivo - Enrico Guasti - che avrà il compito di dirigere e organizzare la squadra ma soprattutto di guidare i soci che si avvicinano a questo mondo per la prima volta.

Il programma appena varato prevede che ogni anno venga indicato un calendario di eventi a cui prendere parte, alcuni organizzati dallo stesso Riar, altri scelti tra i più significativi del panorama nazionale.

Per il 2020 sono già in calendario due eventi organizzati direttamente dal Riar: il primo è in programma il 17 maggio a Magione, dove si svolgerà il 1° Trofeo Spartaco Dini, dedicato alla memoria del pilota che legò il proprio nome all’Alfa Romeo (più in particolare all’Autodelta guidata da Carlo Chiti) dal 1966 al 1972, gareggiando con le GTA 1300 e 1600, con la GTA/Am, le TZ1 e TZ2 e la 33TT e collezionando numerose vittorie e piazzamenti in pista e in salita (nel ’69 vinse sia il Challenge Europeo Turismo sia il Campionato Europeo della Montagna).

L’evento di Magione prevede prove di velocità e di regolarità, ma anche giri di pista liberi e una parata non competitiva. Nel programma, inoltre, saranno inserite le celebrazioni per i 20 anni dell’Alfa 147, che nel 2001 vinse il premio Auto dell’anno. Il 3 ottobre, invece, il Riar Veloce si sposterà a Varano, dove si svolgerà il 3° Festival Alfa Romeo - 3° Trofeo Carlo Chiti.

Ma al di là degli eventi organizzati in proprio, è prevista anche la partecipazione di rappresentanti del Riar Veloce ad alcune gare del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) che prenderà il via il primo weekend di maggio con la Sarnano-Sassotetto, e del CIVAS (Campionato Italiano Velocità Auto Storiche) che inizierà il 5 aprile con la Lago Montefiascone. Verranno inoltre organizzate sedute di prove libere presso l’autodromo di Magione e saranno valutate le partecipazioni ad altri campionati in via di definizione. Se non bastasse, è prevista anche la partecipazione al Minardi Day, in programma all’autodromo di Imola dal 24 al 26 aprile.