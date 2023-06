Auto storiche e golf, è qui la festa? Appuntamento al Roma Golf Club il 25 giugno con la 5^ edizione della Volpe Argentata Invitational

La passione per le auto storiche si incontrerà con l’esclusivo mondo del golf domenica 25 giugno in occasione della 5° Edizione della “Volpe Argentata Invitational”, una manifestazione nata da un’idea di Prisca Taruffi - figlia del grande Piero Taruffi nonché campionessa di rally - per rendere omaggio alla indimenticabile figura del padre. Tutto accadrà sui green del Parco di Roma Golf Club, cornice ideale per una Pro Am che prevede più di 100 partecipanti con 40 squadre, ciascuna composta da un professionista e tre amateur.

Questa la formula: 18 buche Stbl, 2 score su 4 giocatori, HCP limitato a 28. I giocatori riceveranno il 90% del proprio HCP. Sarà invece all’ingresso della Club House del circolo che verranno esposte le trenta vetture d’epoca iscritte alla “Volpe Argentata Exhibition”, un evento nell’evento realizzato grazie anche al contributo dell’Automobile Club Roma e dell’Aci Storico.

In mostra veri gioielli su quattro ruote che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale: da una Singer Le Mans Special del 1934 a una Ermini 1100 Sport del ’55 fino a una Ferrari GTB del 1966, solo per citarne alcune. Alla fine della giornata le automobili verranno sottoposte al giudizio del pubblico e di una giuria di esperti, che assegneranno alla vettura vincitrice il premio “Best of Show”.

Altro punto centrale della manifestazione sarà l"Hospitality Village, un ritrovo per tutti i partecipanti e celebrities di varia estrazione, fra personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. In chiusura una Emotional Clip in memoria di Piero Taruffi, ultimo vincitore della Mille Miglia del 1957 e soprannominato simpaticamente Volpe Argentata per via della sua chioma grigia e dell’astuzia che puntualmente applicava in ogni sua competizione sportiva.