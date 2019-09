Auto storiche, arriva la "Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca": tanti gli eventi domenica prossima

ROMA - Domenica prossima 29 settembre, data cara a Lucio Battisti e all’Equipe 84, si celebra la “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca”, con il contributo e l’entusiasmo dei Club ASI che, in tutta Italia, organizzeranno raduni, esposizioni, mostre tematiche, convegni e tutto ciò che potrà raccontare la storia del motorismo, con l’obiettivo di far conoscere e comprendere quanta cultura e passione animano il settore. Migliaia di appassionati e collezionisti si mobiliteranno per l’occasione, proponendo i propri veicoli d’epoca in una sorta di immenso “museo diffuso”. Inoltre, la Commissione Storia e Musei dell’ASI ha realizzato l’evento contemporaneo ASI Musei Show che permetterà agli appassionati di visitare 114 importanti musei e collezioni.

L’evento è stato presentato dai vertici dell’ASI – il presidente Alberto Scuro, Danilo Castellarin e Ugo Amodeo rispettivamente presidenti delle commissioni Storia e Musei e Manifestazioni – a Montecitorio, a sottolineare il nuovo clima che si respira con le istituzioni.

D’altra parte il patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico italiano non ha pari al mondo, per questo deve essere sempre più tutelato, divulgato e sviluppato. Inoltre, la passione che anima questo grande movimento genera un indotto economico – calcolato in circa 2,3 miliardi di € l’anno dall’Istituto Piepoli - che è secondo solo al calcio, in cui si sommano l’indotto diretto, rappresentato da tutta la filiera professionale che gravita intorno ai veicoli storici con gli addetti dei vari comparti: restauro, carrozzeria, meccanica, selleria, ricambistica, editoria, e l’indotto indiretto nel quale rientrano, ad esempio, tutte le attività legate al turismo, all’accoglienza, alla cultura, all’enogastronomia. Va poi sottolineato l’apporto solidale delle iniziative promosse dal motorismo storico: sono davvero numerose le attività di club e associazioni di questo settore che hanno come obiettivo raccolte fondi o aiuti diretti destinati a enti che operano nel sociale.

E infatti alla presentazione sono intervenuti gli Onorevoli Roberto Novelli, Giovanni Battista Tombolato e Massimo Garavaglia. Quest’ultimoha confermato l’impegno per realizzare il progetto delle “targhe storiche” e l’attenzione ai futuri problemi ecologici delle manifestazioni riservate alle “nonnette”.

Intanto il “Premio ASI per il Motorismo Storico”, assegnato per la prima volta da quest’anno in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca a quelle personalità che si siano dimostrate particolarmente vicine al settore è stato attribuito al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricordando la sua grande sensibilità dimostrata nei confronti del motorismo storico in occasione del Convegno “Il futuro del Motorismo Storico, un patrimonio culturale, turistico ed economico da salvaguardare e sviluppare”, organizzato da ASI il 20 settembre 2018 a Palazzo Madama. Il premio verrà consegnato alla Senatrice all’apertura dell’evento “Historic Day”, in programma domenica 29 settembre a Vicenza, in Piazza dei Signori, dove sono attesi oltre 400 veicoli storici - esposti nel centro storico della città che daranno vita ad una delle principali manifestazioni inserite nel programma della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca.