Milano Autoclassica, da domani fino al 25 novembre l'8^edizione: protagoniste icone del passato e novità a FieraMilano

MILANO - Un viaggio nella storia dell’automobile con lo sguardo rivolto al futuro. Tutto Insieme un museo, un salone e un mercato imperdibile per collezionisti d’ auto e per aspiranti tali. Alza il sipario domani nei padiglioni di FieraMilano a Rho l’ottava edizione di Milano AutoClassica, un’ampia mostra mercato che resterà aperta fino a domenica 25 novembre e che punta a valorizzare la memoria storica dei marchi automobilistici presenti con l’heritage dei loro modelli più rappresentativi accanto alle proposte più attuali. E anche chi si avvicina alle vetture classiche per la prima volta può scegliere tra migliaia di auto con prezzi a partire da 5.000 euro.

I marchi più prestigiosi espongono i loro modelli su una superficie di 50mila metri quadrati: tra gli altri Alpine cars, Bentley, BMW Club Italia, Ferrari Classiche, Ferrari Rossocorsa, Leoni, Lotus, McLaren, Musei Ferrari, Pagani e Porsche. Modelli storici e novità insieme a mostrare il cammino dei marchi. Ad esempio Alpine espone la Prémière Edition Targata in Italia che ha segnato l’inizio della nuova vita per il marchio. Prodotta in 1955 esemplari in tutta Europa, la A110 torna con una linea e una grinta rinnovate. La Bentley Continental GT, l’ auto Granturismo per eccellenza alla sua terza generazione, spinta da una nuova versione dell’affermato W12 TSI biturbo di 6 litri Bentley, abbinato a un telaio adattivo di nuova concezione. Leoni svela in anteprima mondiale Extrema, ‘sav’, Sport Activity Vehicle, che combina le abilità di un suv con l’esuberanza di una vera supercar e il lusso di una ?limos? hollywoodiana . Lotus propone un'anteprima italiana con la splendida supercar Exige 410 Sport, accanto al restyling dell’Exige 350 Sport MY2019. E poi ancora la McLaren 720S, seconda generazione della McLaren Super Series, la Zonda S, la prima supercar stradale completamente realizzata in carbonio a vista da Pagani.

Nell’anno della celebrazione dei 70 anni di Porsche, la Lounge di Milano AutoClassica offre poi agli appassionati dieci vetture iconiche. Le tre regine sono i modelli che interpretano la massima espressione sportiva della Casa di Stoccarda: Porsche 906, Porsche 550 RS Spyder e Porsche 356 A Carrera GS/GT Speedster. Sabato 24 il clou dell’edizione 2018 con l’asta ”Milano-Racing & Sport Cars”, a cura della Casa d’aste Cambi, specializzata in preziosi oggetti d’arte, che ha scelto la rassegna milanese per il suo debutto nel campo automobilistico: 52 lotti, tra auto sportive e auto da corsa, e tra queste due esemplari unici Maserati, una GranSport GT3 “Laboratorio” e una GranSport “Trofeo”.