Mille Miglia negli Usa, premiazione in ambasciata. Varricchio «Gara prestigiosa che da lustro a reputazione Italia»

WASHINGTON - La Mille Miglia sbarca in America. La prestigiosa corsa di auto storiche italiana ha organizzato, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Washington e la Historic Vehicle Association, il primo Warm Up negli Stati Uniti dal 25 al 27 ottobre 2018. Le 15 macchine d'epoca in gara, tutti modelli costruiti tra il 1927 e il 1957, tra cui una Alfa Romeo 6c 1500ss del 1928 e una Ferrari 250 GT Boano del 1956, hanno seguito un affascinante percorso che le ha portate da Chantilly in Virginia, attraverso il Maryland, fino nella capitale federale degli Usa. Il traguardo a Villa Firenze, la residenza dell'ambasciatore d'Italia Armando Varricchio, dove si è svolta la premiazione.

Passione per le auto, per la bellezza, per lo stile sono la cifra distintiva della Mille Miglia. Una gara con radici ancorate in una lunga tradizione di eccellenza e qualità, che ogni maggio attrae a Brescia centinaia di appassionati da tutto il mondo. Nel corso della premiazione, svoltasi alla presenza del Presidente di 1000Miglia, Franco Gussalli Beretta e dell'ACI Brescia, Aldo Bonomi, l'Ambasciatore Varricchio ha ricordato come «il primo Warm Up USA sia l'inizio dell'avventura americana per le Mille Miglia. Un'avventura - ha aggiunto - che darà ulteriore lustro all'immagine e alla reputazione del nostro Paese negli Usa».