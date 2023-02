Omaggio a Pininfarina dall'Automotoclub Storico Italiano riunito a Torino

TORINO - Si è parlato del futuro del motorismo storico in occasione di ASI Meeting, congresso dell’Automotoclub Storico Italiano che ha riunito a Torino da venerdì 10 a domenica 12 febbraio i delegati dei circa 300 Club di veicoli storici operanti su tutto il territorio nazionale. Nella serata dedicata alle premiazioni è stato assegnato un riconoscimento speciale a Paolo Pininfarina, alla presenza del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Il premio è un ringraziamento all’operato di Paolo Pininfarina, che è uno dei due vicepresidenti dell’Ente presieduto da Alberto Scuro, ma anche al ruolo che la sua famiglia e in particolare il padre Sergio ha avuto nella nascita dell’ASI quando, nel lontano 1966, riunì nel suo ufficio i rappresentanti dei primi Club di autostoriche per dare vita a un’unica federazione che oggi conta oltre 150.000 tesserati.

Durante la cerimonia il ministro Zangrillo ha espresso fiducia per il futuro del settore “grazie alle straordinarie capacità delle persone. Nel mondo dell’automotive abbiamo dimostrato di essere riferimenti per il mondo intero, dove c’è sempre grande voglia di made in Italy”.

Nella mattinata di domenica si è svolto il convegno “I veicoli di ieri sulle strade di domani: garantire il futuro ai mezzi di interesse storico che diventano beni culturali e opere d’arte in movimento”.