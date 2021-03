WinterRace, a Fontanella-Covelli su Lancia Aprilia del 1939 l’edizione 2021

CORTINA D’AMPEZZO - Gianmario Fontanella con la moglie Annamaria Covelli, su Lancia Aprilia del 1939 della scuderia Classic Team Asd si sono aggiudicati per la terza volta il gradino più alto del podio della WinteRace, la Super Classica Acisport riservata a vetture costruite entro il 1976. Secondo classificato, il compagno di scuderia Sergio Sisti navigato da Anna Gualandi, su Lancia Aprilia del 1937 , terzi assoluti il team Piona-Battagliola su Fiat 508 S del 1935. «E stata un’edizione diversa dal solito-commenta Rossella Labate, organizzatrice della manifestazione-»abbiamo alzato al massimo l’asticella della sicurezza per garantire a tutti gli ospiti una manifestazione in serenità e ringrazio i partecipanti per averlo apprezzato.

La passione per le auto storiche ha vinto su tutto. Le due splendide giornate di sole hanno fatto il resto, regalando a tutti panorami spettacolari«. Ai vincitori è andato l’ambito premio messo in palio dallo sponsor Girard Perregaux. La prima scuderia classificata è la Classic Team Asd, grazie ai risultati dei suoi top driver Fontanella e Sisti. Ben otto gli equipaggi »under 40« iscritti quest’anno. Primi di questa categoria sono stati Battagliola-Nodari su Austin Healey BN1 del 1955. Premiato l’equipaggio femminile Maddalena Salvadori e Silvia Marini, le anime »rosa« di Auto e Moto d’Epoca di Padova, partner della WinteRace 2021 al loro esordio su Fiat 1100/103 del 1957.