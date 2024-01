Ford Transit Courier e Tourneo Courier, compattezza, spazio ed efficienza per professionisti e famiglie

Il nuovo Ford Tourneo Courier è l’auto della quale molte famiglie hanno bisogno: è compatta fuori, grande dentro e ha un costo accessibile. Intendiamoci: la formula esiste da anni e la concorrenza non manca, ma proprio l’offerta, sempre più focalizzata su SUV e dai prezzi in continua ascesa, sta portando una fetta di clientela sempre più consistente verso questa tipologia di vetture, meno emozionale ma nettamente più funzionale, che nascono insieme a veicoli commerciali, ma hanno caratteristiche degne di un’automobile.

Il Tourneo Courier non fa difetto a questa regola e, accanto alla variante passeggeri, ha il Transit Courier destinato ai piccoli artigiani e ai padroncini. Rispetto al precedente, che era derivato dalla Fiesta, è davvero un’altra storia. Cresce in lunghezza (4,34 metri) e, grazie al nuovo retrotreno, ha una capacità di carico cresciuta a 680 kg che può salire a 845 kg (+45%) con le nuove sospensioni posteriori ulteriormente rinforzate. Cresce anche il volume utile del 25% con un vano che arriva a 2,9 m3 e a 2,6 metri di lunghezza abbattendo il sedile passeggero. Tre gli allestimenti (Trend, Titanium e Active) e due i motori: diesel 1.5 da 100 cv e 3 cilindri mille a benzina da 100 cv o 125 cv, in quest’ultimo caso anche con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti al posto del manuale a 6 marce. Il prezzo parte da 19.250 euro (IVA esclusa).

L’obiettivo è rinforzare ulteriormente la posizione la posizione di Ford come brand numero uno per i mezzi commerciali in Europa per il nono anno consecutivo, accanto ad altre novità in arrivo come il nuovo Connect. Il Tourneo Courier si rivolge invece alle famiglie che sono a caccia di un mezzo compatto e accessibile nel prezzo, ma spazioso ed efficiente, con livelli di sicurezza adeguati ai tempi. Per progettare un mezzo che deve andare incontro a tutte queste esigenze diversificate, Ford è partita da basi diverse che in passato. Invece che derivare il Courier dalla Fiesta, è partita da zero facendo collaborare i tecnici che ha in Germania con quelli che lavorano alla Ford Otosan in Turchia, dove tra l’altro è stato anche definito lo stile.

Anche in questo caso prendendo avvio da presupposti diversi. Invece che partire concettualmente da una berlina, il nuovo Courier guarda al mondo dei SUV con un frontale importante quanto originale e, nel caso del Tourneo, ha un’altezza leggermente inferiore a quella dei concorrenti (1,81 metri) e resa visivamente meno impattante grazie al bordo ascendente in corrispondenza del brancardo e ai montanti verniciati di nero. Ulteriore tocco di colore è il tetto verniciato di bianco. Sono in tinta le maniglie delle portiere, quelle posteriori scorrevoli. Ben pensate e utili le protezioni dagli urti che rivestono la zona degli angoli posteriori fino alle luci, ridotte al minimo per lasciare tutto la luce possibile al portellone.

Quest’ultimo si estende fino alla soglia inferiore e non ha una maniglia molto comoda per sollevarlo, ma il vano di carico ha una capacità superiore del 44% rispetto a prima: si va da 1.188 a 2.162 litri ripiegando in avanti il divanetto 60/40, con un vano di carico la cui soglia dista poco più di mezzo metro dal suolo, è alto 1,22 e largo 1,17 metri. Di serie la cappelliera rigida, la rete fermacarico, diversi ganci e ci sono anche la presa 12 volt e un cassetto laterale a compasso. Grazie alle barre portatutto, sul tetto si possono caricare fino a 75 kg e la capacità di traino è di 1.000 kg. Numerosi i portaoggetti all’interno, tra cui la palpebra sopra il parabrezza, la tasca sulla parte superiore della plancia e il vano gommato sulla console centrale per la ricarica wireless dello smartphone.

A questo proposito, possono essere specchiati tutti i tipi di dispositivo sul sistema infotelematico di bordo Sync4, dotato di schermo a sfioramento da 8” e di navigazione e servizi telematici gratuiti per un anno, tra cui la possibilità di interagire a distanza tramite app per alcune funzioni. La strumentazione è anche digitale, ma non sono stati eliminati certo i pulsanti, sia sul volante sia per richiamare le funzioni principali. Per la sicurezza ci sono 7 airbag (compreso quello centrale) e un buon pacchetto di dispositivi di assistenza come il cruise control adattivo, la frenata automatica che interviene anche agli incroci e in retromarcia, l’allerta per l’angolo cieco e il mantenimento della corsia. Per il comfort si cono il sistema keyless, il climatizzatore automatico, il volante e i sedili riscaldabili, fari e tergicristalli automatici, parabrezza e retrovisori con sbrinatore, sensori e alla retrocamera per il parcheggio.

Il Ford Tourneo Courier è proposto con un unico motore, l’arcinoto quanto apprezzato 3 cilindri mille da 125 cv (qui senza mild-hybrid) con due trasmissioni: manuale a 6 rapporti o un automatico doppia frizione a 7 marce. L’abbinamento risulta indovinato in ogni caso perché la scalatura è corretta, la frizione è leggera e la leva si muove con due dita, senza possibilità di errore, mentre l’automatico non ha la modalità sequenziale, ma ha una modalità B per mantenere le marce basse in discesa e vanta passaggi veloci e fluidi. Costa 1.750 euro e il guadagno che offre è duplice: più comfort in città (anche con l’ACC stop&go) e possibilità per il motore di girare a regimi inferiori ad andatura di crociera, con benefici sia per i consumi sia per la silenziosità. A questo proposito, va detto che i primi fruscii si manifestano con discrezione dopo i 100 km/h e le percorrenze promesse sono di 14-15 km/litro.

Buono anche il lavoro delle sospensioni, in grado di assicurare un buon assorbimento sulle asperità e, allo stesso tempo, limitare il rollio. Lo sterzo ha carico e precisione corretti per la tipologia di vettura e il comportamento generale è improntato alla sincerità e alla sicurezza, grazie anche ad un impianto frenante efficace e progressivo. Il nuovo Ford Tourneo Courier è costruito a Craiova, in Romania, sulle stesse linee di produzione della Puma e il suo listino parte da 23.950 euro includendo due allestimenti. Con sconti e incentivi, il Titanium scende a 19.900, con l’Active si passa da 26.450 a 21.900 euro, dunque con un vantaggio ulteriore di 500 euro. Un invito a scegliere la variante più accessoriata in attesa di un’altra novità prevista per la fine dell’anno: la versione elettrica, che sarà disponibile sia per il Transit Courier sia per il Tourneo Courier. Avrà un motore da 100 kW e un caricatore di bordo a corrente alternata/continua da 11 kW/100 kW, ma non si sa ancora quali saranno la capacità della batterie e l’autonomia.