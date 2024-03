Renault e Volvo completano Flexis, la jv per furgoni elettrici. Investiranno 300 milioni a testa, produzione partirà nel 2026

Renault e Volvo completano la creazione di Flexis, joint venture per la produzione di furgoni elettrici. I due gruppi, si legge in una nota, a seguito degli accordi vincolanti dello scorso 6 ottobre, hanno ottenuto le approvazioni normative necessarie al lancio della nuova società, che avrà sede in Francia. Renault e Volvo prevedono di investire 300 milioni di euro a testa nel corso dei prossimi tre anni mentre il gruppo Cma Cgm ha confermato il proprio interesse ad investire fino a 120 milioni di euro in Flexis attraverso Pulse, il suo fondo di investimento da 1,5 miliardi di euro finalizzato ad accelerare la decarbonizzazione della catena logistica. La produzione del primo furgone inizierà nel 2026.