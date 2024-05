Mercedes Trucks, prova elettrica su lunga distanza per 2 eActros 600: 13mila km in 20 Paesi con 40t di carico

Per la prossima estate Mercedes-Benz Trucks ha in programma la prova su strada più lunga nella storia dell'azienda, con il nuovo eActros 600. Due prototipi del truck elettrico a batteria per il trasporto a lungo raggio, dovranno percorrere più di 13.000 chilometri in oltre 20 Paesi europei, ciascuno con un carico rimorchiabile di 40 tonnellate. L'iniziativa consentirà a Mercedes-Benz Trucks di acquisire esperienza su un'ampia gamma di percorsi in diverse topografie e zone climatiche tenendo conto del consumo energetico. Il tour servirà anche per dimostrare che l'eActros 600 rende possibile il trasporto a lungo raggio internazionale a trazione esclusivamente elettrica a batteria in Europa. Le batterie potranno infatti essere ricaricate esclusivamente presso stazioni di ricarica pubbliche.

Anche se la costruzione di un'infrastruttura di ricarica pubblica per i truck è ancora in corso di realizzazione, il viaggio chiamato 'eActros 600 European Testing Tour 2024' ha lo scopo di inviare un segnale a tutte le parti coinvolte. L'elevata capacità della batteria di oltre 600 kilowattora e un nuovo assale motore elettrico sviluppato internamente, particolarmente efficiente, consentono all'eActros 600 di raggiungere un'autonomia di 500 chilometri senza ricarica intermedia. «Negli ultimi anni - ha dichiarato Christof Weber, responsabile del Global Testing Mercedes-Benz Trucks - abbiamo testato diversi prototipi dell'eActros 600. Che si tratti del nord della Finlandia o del sud della Spagna, il veicolo ha da tempo dimostrato le sue capacità. Con lo sviluppo di serie ci troviamo ora sulla linea d'arrivo. L'European Testing Tour 2024 dell'eActros 600 ci consente di inviare un messaggio chiaro pochi mesi prima dell'inizio della produzione in serie».