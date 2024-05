Mercedes abbandona lo sviluppo della nuova piattaforma per auto elettriche (ammiraglia e Suv grandi)

Le scarse vendite di auto elettriche costringono Mercedes-Benz a interrompere lo sviluppo della piattaforma «Mb.ea-Large» destinata alla produzione di modelli di lusso. Lo riferisce il quotidiano tedesco Handelsblatt (Hb) citando quattro fonti informate e sottolineando che si tratta di uno dei progetti più importanti per il futuro della casa automobilistica tedesca, con investimenti almeno attorno ai cinque miliardi di euro. A partire dal 2028, Mercedes voleva elettrificare la prossima generazione delle sue limousine e Suv più grandi come la Classe S, Gls, Classe E e Gle basandosi proprio su «questa architettura».

Tuttavia, poiché la domanda di auto elettriche di lusso è molto inferiore alle aspettative, e quindi mancano gli effetti di scala, la casa di Stoccarda non ritiene che valga più la pena di impegnarsi in «MB.EA-Large» nella forma attuale. Internamente, si parla di costi eccessivi. Per risparmiare denaro, il gruppo intende ora prendere dalla già esistente «architettura elettrica Eva2» elementi costosi, come gli impianti di produzione della carrozzeria grezza , invece di progettare da zero tutte le parti e le macchine. Toyota segue un principio simile da anni. La produzione continuerà infine ad essere organizzata su una linea «in modo da essere flessibile», ha detto un portavoce del gruppo all'Afp confermando in sostanza le informazioni pubblicate dal quotidiano.