Stellantis, 12 nuovi veicoli commerciali in tutti i segmenti. Marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall

TORINO - Arriva una gamma completa di 12 nuovi veicoli commerciali elettrificati, in tutti i segmenti - compatti, medi e grandi - per i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall. Li ha presentati in anteprima mondiale Stellantis nell’ambito dell’offensiva strategica Pro One per la divisione dei veicoli commerciali.. Sono i nuovi Citroën Berlingo, Jumpy, Jumper; i nuovi Fiat Professional Doblò, Scudo, Ducato; i nuovi Opel/Vauxhall Combo, Vivaro, Movano; i nuovi Peugeot Partner, Expert, Boxer; il nuovo Ram ProMaster Ev entro la fine del 2023.

Tutti i modelli presentano una maggiore autonomia (fino a 420 km) e si rafforza l’attuale offerta di furgoni medi con celle a combustibile a idrogeno (2024), senza compromessi sulle prestazioni. Tutti i i nuovi furgoni connessi entro la fine del 2023 e aggiornamenti over-the-air a partire dal 2026, con l’obiettivo di raggiungere i 5 miliardi di euro di ricavi da servizi connessi come una delle sette attività con forte potenziale di redditività del piano strategico Dare Forward 2030.