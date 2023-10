BMW R 1300 GS evoluzione totale per rimanere sé stessa. Nuovo motore boxer, design e peso ridotto per la nuova versione

La nuova Bmw R 1300 Gs cambia tutto, o quasi, per rinnovarsi sulla scia del successo. Con un nuovo motore boxer, nuove sospensioni e un peso significativamente ridotto, con la nuova arrivata Bmw Motorrad punta ad alzare l’asticella in termini di qualità e prestazioni per uno dei suoi modelli di punta, a quattro decenni dalla sua personale ‘rivoluzionè nel segmento delle enduro touring. Se dalla R 80 Gs le Bmw con quella sigla e con motore boxer sono state capaci di imporsi come leader del settore, oggi Bmw Motorrad ha optato per un design quasi completamente nuovo per la nuova R 1300 Gs, andando a puntare anche sul notevole risparmio di peso di 12 kg rispetto al modello precedente. Il fulcro di tutto è sempre il più che celebrato motore boxer a due cilindri, ora con un nuovo design, più compatto che mai, grazie a un cambio posizionato sotto il motore e a una nuova disposizione degli alberi a camme. Il ‘cuorè della nuova R 1300 Gs produce una potenza di 107 kW (145 Cv) a 7.750 giri/min, sviluppando una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min.

Questi dati lo rendono il motore boxer Bmw più potente mai prodotto in serie. Il nuovo telaio principale a guscio in lamiera d’acciaio, oltre ad essere notevolmente ottimizzato in termini di spazio di montaggio, offre anche livelli di rigidità più elevati rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda il telaio posteriore, la precedente struttura tubolare in acciaio è stata sostituita da una struttura in alluminio pressofuso. La nuova guida della ruota anteriore Evo Telelever con elemento di flessione e la nuova guida della ruota posteriore Evo Paralever, fanno il resto, garantendo una precisione di guida e una stabilità di marcia ancora maggiori. In aggiunta, c’è anche il nuovo Dynamic Suspension Adjustment elettronico come equipaggiamento da fabbrica, con l’adattamento dinamico dello smorzamento e del coefficiente delle molle e la compensazione automatica del carico. Esclusivamente in combinazione con il Dsa come equipaggiamento opzionale da fabbrica, sono poi disponibili altre due opzioni per le sospensioni della nuova R 1300 GS, ovvero il controllo adattivo dell’altezza del veicolo e le sospensioni sportive.

Quattro, anziché tre come nella versione precedente, sono invece modalità di guida ora di serie, anche nell’allestimento standard. ‘Rain’ e ‘Road’ consentono di adattare le caratteristiche di guida alla maggior parte delle condizioni stradali. Con la modalità di guida Eco è possibile ottenere la massima autonomia con un solo pieno di carburante, mentre la modalità di guida aggiuntiva Enduro consente di migliorare l’esperienza di guida al di fuori dei sentieri battuti. Tutto nuovo, poi, sul fronte del design. La nuova R 1300 Gs si basa sulla tradizionale linea della Gs e allo stesso tempo riflette un’estrema compattezza e una significativa riduzione del peso. Il nuovo serbatoio in alluminio presenta una gobba molto più piatta rispetto ai modelli precedenti, consentendo un aspetto più dinamico e ‘leggerò. Diverse sono anche le varianti sul fronte della livrea. C’è la TripleBlack, opzione del modello boxer Gs che è stata popolare per molti anni. La finitura di base Racingblue metallizato dà invece il tono alla variante Gs Trophy, con scritte rosse e bianche, abbinate a un telaietto posteriore rivestito in bianco metallizzato opaco. La nuova R 1300 GS mostra poi il suo lato più esclusivo nella variante Option 719 Tramuntana.