Eicma 2024, fa il pieno di novità anche il settore degli scooter: gamme rinnovate contro le emissioni

Fa il pieno di novità a Eicma 2024 anche il settore degli scooter, non esente certamente al cambio di omologazione da Euro5 a Euro5+ previsto a partire dal 1 gennaio 2025. Che, se vogliamo, ha obbligato per certi versi tutti i costruttori a concentrarsi quasi esclusivamente sulla gamma da rinnovare, a discapito di eventuali nuove proposte a zero emissioni. Anche perché se è vero che per le moto l’elettrico sembra appartenere a un futuro non vicinissimo, quello degli scooter è invece un settore più semplice da convertire: per costi, autonomia e destinazione d’uso. Ma veniamo alle novità. Si respira aria nuova nello stand Piaggio, dove troviamo in primis il rinnovato Beverly 310, che cresce nella cilindrata e nella potenza: la nuova cubatura genera ora 27,7 cv.

Si rinnovano anche i Liberty, nelle cilindrate 50, 125 e 150, che adottano un nuovo layout e una dotazione ancora più ricca. E fa il suo debutto il Medley 200, con motore da 18 cv, connettività per lo smartphone e un cerchio da 16” all’anteriore. In Casa Vespa invece si vede la nuova GTS 310, la più potente della gamma, che condivide il motore col Beverly (in questo caso però i cv sono 25) e mostra un look più ricercato e distintivo. Colpisce al cuore dei nostalgici invece il marchio Lambretta, che porta a Eicma la nuova J, un mito che ritorna con un look evocativo e due motorizzazioni: 125 e 200 cc. Bmw torna Milano dopo diversi anni di assenza e porta le versioni rinnovate dei maxi-scooter medi C400X e C400GT: per loro nuovi motori, un equipaggiamento di serie più ampio e lo stile Bavarese di sempre.



Carrellata di novità per Honda, che punta soprattutto i riflettori sul nuovo scooter elettrico di medie dimensioni EV Urban dal look futuristico, con autonomia di circa 80 km e capace di ricaricarsi fino all’80% in 20 min. Chiusa la parentesi a zero emissioni, il marchio giapponese rinnova l’amatissimo PCX 125, e aggiorna sua maestà Honda SH350i con nuovi colori e un nuovo scudo con faro a Led ridisegnato. Novità anche per l'ADV350, che oggi mostra una dotazione più ricca, un nuovo display e una ciclistica ancora più efficace. Yamaha, dal canto suo, rinnova il maxi-scooter per eccellenza, il TMAX, che per il 2025 si rifà il trucco, aggiorna il bicilindrico da 48 cv e propone una dotazione ancora più importante, con navigazione integrata e ABS cornering di serie.

Novità anche per i nuovi NMAX 125, oggi con una carrozzeria dalle nuove linee e con un equipaggiamento ampliato. Kymco presenta invece il suo primo maxi-scooter adventure: si chiama CV-R5, ha un mono da 34,4 cv, pneumatici semitassellati e pesa 210 kg. Voge amplia a Eicma la sua presenza negli scooter a ruota alta, con il nuovo Sfida SR200 dotato di parabrezza e bauletto di serie. SYM presenta invece uno scooter adventure chiamato ADX TG 400 con trasmissione a catena e sospensioni dalla lunga escursione, affiancato dal fratello minore più tradizionale ADX 300 e dal nuovo Cruisym 400. Chiude il cerchio NIU, che porta a Milano due nuove linee di scooter elettrici: NQiX, disponibile nelle versioni 150, 300 e 500, e FQi, che arriva nelle varianti 300 e 500.