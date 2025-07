Suzuki svela la nuova GSX-R1000R. Nata per le competizioni, perfezionata per la strada

PER MARCA

Suzuki presenta la nuova nuova GSX-R1000R, una moto appartenente alla famiglia GSX-R, che nei suoi 40 anni di storia ha sempre rappresento la sportività ai massimi livelli per il costruttore di Hamamatsu. Con oltre 15 titoli mondiali nel campionato FIM Endurance e un'eredità fatta di innovazioni tecniche e successi globali, GSX-R1000R celebra il 40esimo anniversario della famiglia GSX-R con una serie di aggiornamenti mirati a mantenere intatto il Dna racing, evolvendo al tempo stesso in tecnologia, sicurezza e stile.

Il cuore della nuova Suzuki GSX-R1000R è il quattro cilindri in linea da 999,8 cmü che, sul nuovo modello, è stato aggiornato con l'intero sistema di aspirazione e scarico ottimizzato: le testate sono state riprogettate, le camere di combustione riviste e il rapporto di compressione portato a 13,8:1, migliorando l'efficienza termica e mantenendo la potenza esuberante tipica di GSX-R. Inoltre, anche la piattaforma elettronica S.I.R.S. è stata aggiornata per offrire maggiore controllo, sicurezza e personalizzazione. Per le celebrazioni del 40esimo anniversario, sono state introdotte tre nuove colorazioni, che richiamano le iconiche livree storiche GSX-R: Blu 40th, colorazione storica della versione 750 del 1986; Rosso 40th, livrea della moto campione del mondo con Kevin Schwantz nel 1993; e Giallo 40th colori della livrea del Team Alstare del 2005. Ogni esemplare è impreziosito dal logo del 40° anniversario posizionato sul serbatoio, sulle carene e sulla chiave.