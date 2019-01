Harley-Davidson stupisce Las Vegas, al CES sbarca la rivoluzionaria LiveWire elettrica

LAS VEGAS - Dopo averla svelata in anteprima allo scorso Salone EICMA di Milano, Harley-Davidson “osa” l'inimmaginabile - il proporre cioè una moto assolutamente silenziosa, in cui l'unico rumore che si sente (afferma uno slogan della Casa) è quello del battito del cuore durante le accelerazioni - in patria, e più precisamente a Las Vegas, in occasione del CES 2019. Durante il Consumer Electronics Show la celebre Casa di Milwaukee ha svelato per la prima volta tutte le specifiche di prodotto, le caratteristiche di connettività e il prezzo della sua prima motocicletta elettrica battezzata LiveWire.

Primo prodotto di un nuovo portfolio chiamato ad offrire un'esperienza completamente nuova a chi utilizza le due ruote, LiveWire offre accelerazione entusiasmante (0-100 km/h in 3,5 secondi) oltre a maneggevolezza e facilità d'impiego, grazie a funzioni elettroniche per l'interfaccia col pilota al fine di dare vita a un'esperienza completamente connessa.

«Siamo a una congiuntura storica dell'evoluzione dei trasporti e Harley-Davidson è in prima linea -ha dichiarato il CEO di Harley-Davidson, Matt Levatich - L'innovazione che muove anima e corpo è sempre stata al centro dell'azione del nostro marchio e il prossimo capitolo della nostra storia intende creare nuovi prodotti e opportunità per i rider di oggi e quelli di domani, di tutte le età e stili di vita».

Accessibile ai nuovi motociclisti ed emozionante per i più esperti, la moto elettrica LiveWire offre elevare prestazioni grazie alla erogazione istantanea della coppia fornita dal propulsore elettrico H-D Revelation e a una batteria che assicura circa 180 km di autonomia. I rider, afferma la Casa, apprezzeranno l'effetto frenante offerto nella modalità di rigenerazione specialmente nel traffico urbano stop-and-go. Debutta anche il servizio H-D Connect che mette in collegamento il motociclista e la propria due ruote attraverso un'unità di controllo telematica a tecnologia LTE abbinata a servizi di connettività via Cloud utilizzando l'ultima versione della App Harley-Davidson. LiveWire sarà in vendita nel corso del 2019 a un prezzo di 34.200 euro.