Honda NC750X 2021, in sella alla crossover media: più completa, potente e leggera

CIVITAVECCHIA – Quando ha debuttato nel 2012 sul mercato ha ottenuto un successo enorme. Da quel momento si è rinnovata mediamente ogni due anni, effettuando ogni volta un upgrade sotto il profilo tecnico e anche estetico, vedendo aumentare sempre di più il consenso dei clienti. Basti pensare che dal 2012 ad oggi in Europa sono state vendute più di 73.600 NC750X, più di 7.600 solo nel 2020. Parliamo, dunque, di un'autentica best seller per il marchio Honda, nuovamente rinnovata per il 2021.

Oggi, infatti, la crossover media ha visto crescere la potenza, è migliorata nella dotazione e ha mantenuto un rapporto qualità/prezzo straordinario. Fuori, mostra ancora più grinta rispetto al passato. È sempre minimalista ma ha un design più aggressivo e moderno, con luci full-LED, cover laterali, codino più affilato e scarico compatto. È disponibile in quattro colori: Rosso, Nero, Bianco e Blu. Uno dei suoi punti di forza è sempre stato il vano portacasco anteriore (situato al posto del classico serbatoio), che oggi diventa ancora più capiente, passando da 22 a 23 litri. La sella è più bassa di 30 mm, con la seduta fissata ora a 800 mm, e c'è una nuova strumentazione LCD multifunzione. Come anticipato, la nuova NC750X 2021 è più performante.

La potenza massima del bicilindrico parallelo sale a 58,6 CV (+3,6 CV), e grazie al lavoro sulla fasatura della distribuzione e sull’efficienza di aspirazione e scarico, è stato possibile l’incremento di 600 giri/min per il regime massimo di rotazione. I rapporti del cambio sono più corti per la 1ª, la 2ª e la 3ª marcia e i consumi sono sempre contenuti, pari a 28,3 km/l nel ciclo medio WMTC. Il serbatoio da 14,1 litri assicura un'autonomia di circa 400 km, mentre il motore guadagna un nuovo acceleratore Throttle By Wire: offre tre Riding Mode preimpostati (Standard, Sport, Rain) e uno totalmente personalizzabile, denominato User.

Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) prevede ora tre livelli di intervento, mentre la versione con cambio DCT è dotata di programmi integrati con i Riding Mode. Il telaio tubolare in acciaio è stato aggiornato e alleggerito. Davanti c'è sempre una forcella Showa Dual Bending Valve con steli di 41 mm e dietro un monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link (entrambi hanno una corsa ridotta a 120 mm di estensione). La dieta dimagrante (che ha interessato motore, telaio e sovrastrutture) ha permesso alla NC750X di perdere 6 kg, fermando la bilancia sui 214 kg in ordine di marcia (224 kg con cambio DCT).

In sella è sempre lei, agile, maneggevole, facile come poche altre e sempre molto divertente. È una moto completa, con cui puoi far tutto, proposta ad un prezzo molto contenuto. Si parte da 8.490 euro (1.000 euro in più per la versione DCT) ed è possibile arricchire la dotazione con gli allestimenti Urban (da 9.390 euro) e Travel (da 10.490 euro). È sempre pratica in città, diverte tra le curve, rivelandosi precisa e poco impegnativa, e con le borse e il parabrezza alto (appunto) diventa una perfetta compagna di viaggio.

Ha un ottimo motore, che spinge il giusto senza spaventare chi è alle prime armi. Che trova nel DCT un perfetto alleato, il cui unico limite è quello di non comprendere se la moto è in salita o in discesa: il "problema" però si risolve con le palette presenti sul manubrio che permettono di cambiare manualmente i rapporti. Se sei un neofita impari in fretta, se hai già esperienza la domini divertendoti.