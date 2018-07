Honda Super Cub C125, lo scooter più venduto al mondo arriva anche in Italia

ROMA - Eccolo. Lo avremo anche in Italia. Honda Super Cub C125, lo scooter in assoluto più venduto al mondo arrivato va dai concessionari italiani di Honda. Leggerò, pratico, sbarazzino da sempre, ora si presenta in versione ultramoderna per ripartire dopo il traguardo raggiunto nel 2017,l con oltre 100 milioni di unità prodotte dalla nascita della prima versione nel 1958.

I tecnici giapponesi hanno lavorato tanto intorno a questo oggetto. Hanno mantenuto tutte le caratteristiche di facilità e resistenza che lo hanno reso famoso nel mondo, nonché il design esclusivo e senza tempo che lo contraddistingue. Contemporaneamente hanno voluto un motore di 125 centimetri cubici presentato come propulsore “dalla coppia elevata ma sempre con cambio semi‑automatico a 4 marce fluido e silenzioso”. L'unità monoalbero di 125 cc a due valvole e iniezione elettronica è raffreddata ad aria. “È stata ritoccata esteticamente - dicono alla Honda - con finiture in metallo opaco con dettagli cromati per conferirle un aspetto premium. Le modifiche interne rendono l'esperienza di guida divertente e piacevolissima. Il rumore meccanico è stato ridotto al minimo grazie all'uso di ingranaggi primari elicoidali e di cuscinetti dei perni di banco di precisione superiore. Il tamburo del cambio è ora dotato a sua volta di cuscinetti che assicurano alla frizione centrifuga automatica cambi marcia più fluidi; la gomma è utilizzata sul braccio del cambio (per ridurre il rumore) mentre un gommino parastrappi riduce i contraccolpi dei cambi marcia. La potenza massima è di 9,7 cavalli a 7.500 giri/min, con una coppia d 10,4 Nm a 5.000 giri/min. Il cambio è a 4 velocità e come da tradizione sul Super Cub la frizione è automatica centrifuga, quindi senza leva della frizione al manubrio.

Nuovo anche il telaio, le sospensioni ad escursione lunga, le luci full‑led, la pratica Smart‑Key. E poi freno a disco anteriore dotato di Abs.

La disponibilità presso i concessionari ufficiali Honda italiani è prevista per la fine di settembre 2018 ad un prezzo che sarà annunciato in prossimità della commercializzazione.

«Il Super Cub C125 - spiegano i tecnici Honda - è progettato con un solo criterio in mente: l'universalità. In altre parole, deve essere facile da usare per una grande varietà di persone. Una parte fondamentale di questa missione è svolta dal profilo a "S" allungata, che va dalla pedana al parafango posteriore, per rendere semplicissimo salire e scendere dal Super Cub. Il look è pulito e trasuda alta qualità nei minimi dettagli, con un elegante equilibrio tra le parti della carrozzeria, slanciate e dalle curve delicate, e il bordo squadrato dello scudo per le gambe e delle estremità posteriori dei parafanghi. Lo stesso parafango posteriore è in acciaio pressato, per enfatizzare il livello qualitativo della componentistica e il classico profilo a “S” della silhouette.

Un elemento chiave nel design del Super Cub, - aggiungono - sin dal primo modello, è il frontale armonico, che unisce elementi in sé separati come forcella, manubrio e scudo per le gambe. Il manubrio del modello originale, sagomato come le ali di un uccello, riscosse un notevole successo tra i clienti; il nuovo Super Cub C125, dal manubrio forgiato e rastremato, avvolto da una cover in resina stampata curvilinea che incorpora i blocchetti elettrici e la strumentazione, richiama questo inconfondibile motivo».

Il motore del Super Cub C125 vanta consumi di 66,7 km/l nel ciclo medio WMTC, per un’autonomia di circa 245 km grazie al serbatoio da 3,7 litri di capacità.

Il primo Super Cub C100 fu lanciato nel 1958, in occasione del 10°anniversario di Honda. Progettato da Soichiro Honda e da Takeo Fujisawa, suo socio in affari di lunga data, aveva un semplice obiettivo: «la gioia di avere un ruolo utile nella vita delle persone». Quasi 60 anni dopo, nel 2017, è stato realizzato il 100 milionesimo esemplare di Super Cub, che è così divenuto il veicolo a motore più venduto al mondo. E in tutto questo tempo, il Super Cub ha conservato i semplici attributi di stile, affidabilità, efficienza e pura praticità, ottenendo così esattamente ciò che volevano Soichiro e Takeo: promuovere e assicurare la mobilità delle persone.

Ancora oggi, il modello più recente, il Super Cub C110, è disponibile in Giappone, dove è popolare tra gli utenti professionali, ad esempio i postini giapponesi, e in Asia sudorientale, dove è apprezzato come mezzo di trasporto privato.