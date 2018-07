Nuovo Honda Forza 125/300: comodo, spazioso con un motore molto brillante

NIZZA - Immaginate un Sh 300 con tanto spazio in più. Aggiungete una sella comoda, spaziosa. Metteteci anche un parabrezza regolabile in salita e in discesa con un semplice pulsante sul manubrio. Ecco, siete a bordo del nuovo Honda Forza 300. Stesso motore super-tecnologico ma tanto in più perché Honda ha voluto che il nuovo Forza avesse tutto, ma proprio tutto, per garantire spostamenti rapidi, comodi e sicuri. E tutto questo non solo per il 300, c’è anche il 125 cc. che segue un’identica filosofia. E nello stabilimento di Atessa, dove vengo costruiti, le indicazioni arrivate dal Giappone sono state chiare: massima cura, i Forza devo esprimere il meglio della produzione Honda in Italia.

Ed eccoli qui, sulle principesche strade di tra Nizza e Monaco dimostrare tutto quello che promettono, il circuito della F1 utilizzato per testare questi nuovi scooter e poi anche le arrampicate su per i tornanti ripidi della Costa Azzurra.

Forza 125 è nato nel 2015. Il suo straripante successo inizia in Francia dove si va regolarmente in autostrada come in tanti altri Paesi d’Europa (tranne in Italia dove non si è mai capito per quale reale motivo ci vogliono 150 centimetri cubici). La sua evoluzione è stata completa: nel 2017 è diventato Euro4. Poi è arrivata la Smart key fino ad alla attuale completa rivisitazione con modifiche al telaio e al design. Forza è nuovo anche nelle linee. Più sfilato, più gradevole più avvolgente ma con il rispetto totale del suo family feeling. E allora a guardarlo oggi non manca veramente niente: avviamento ad induzione, cioè silenzioso; start&stop, top box con smart key, parabrezza regolabile di serie, una strumentazione completa, luce a led, Abs di serie, vano sotto sella aumentato di due litri, entrano comodamente due caschi integrali.

Ma quello che entusiasma in maniera netta è il Forza 300. Un siluro al semaforo, veloce e compatto in autostrada. Rispetto al 125, qui il sistema di raffreddamento è centrale, posizionato davanti al motore. Migliora l’equilibratura e anche il rendimento è massimo. Il resto lo fanno la gomma 120/70 davanti con ruota 15 pollici e 140/60 dietro con cerchio da 14 pollici. Bisogna sommare, poi, per spiegare la sua assoluta guidabilità, che il nuovo Forza ha un interasse più corto, la sella più alta è più comoda. Insomma una migliore posizione di guida.

E ora i prezzi. Il nuovo Honda Forza 125 costa 5.099 euro. Per il 300, invece, è stata prevista, fino a settembre, un’offerta lancio al prezzo di 5.790 euro. In autunno bisognerà sborsare poco meno di seimila euro per averlo.