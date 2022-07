Suzuki, in arrivo due nuovi scooter 125 cc per il mercato europeo. Address 125 e Avenis 125 al debutto in ottobre

L’Address 125 e l’Avenis 125, sono i due nuovi scooter, agili e pratici, della Casa di Hamamatsu per il mercato europeo. Elemento in comune per due modelli Suzuki è il motore capace di fornire una buona coppia sin dai regimi medio-bassi. L’unità propulsiva, in regola con le severe normative Euro 5, permette di abbinare spunti brillanti a un’eccellente efficienza a livello di consumi ed emissioni. L’Address 125 sarà, per il momento, l’unico modello importato per il mercato italiano.

Il motore monocilindrico raffreddato ad aria da 124 cm3 con la tecnologia Suzuki Eco Performance (SEP) trova il miglior bilanciamento in termini di rendimento, abbinando percorrenze eccezionali (52,6 km/l nel ciclo WMTC) e prestazioni brillanti. Dal punto di vista stilistico, la linea punta su forme tondeggianti e le alterna con tratti slanciati ed accenti cromati. I gruppi ottici anteriori e posteriori a LED offrono un’ottima visibilità.

Sella lunga e ben imbottita insieme ad un’ampia pedana sono a disposizione del pilota e del passeggero. Per l’Avenis 125: aspetto sportivo, interasse contenuto e ciclistica leggera. Un utile vano anteriore si aggiunge a quanto già offerto dall’Address 125. Entrambi gli scooter arriveranno sulle strade europee dal prossimo ottobre.