Suzuki, settima edizione per la V-Strom off road Academy. Sei appuntamenti in sella alle V-Strom 800DE e V-Strom 1050DE

Settima edizione al via la Suzuki V-Strom Off Road Academy, l’iniziativa che Suzuki offre a tutti gli appassionati desiderosi di sviluppare le proprie capacità nella guida in off road o di impararne le tecniche di base, in sella alle V-Strom 800DE e V-Strom 1050DE. Per il 2024 sono previsti sei appuntamenti, da aprile a giugno, nella location del Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia. Il Castello di Luzzano è situato in posizione strategica, facile da raggiungere vista la distanza di soli 65 km da Milano. Il corso è tenuto da istruttori coordinati dal coach Andrea Beconi, ex pilota professionista di enduro e Campione Europeo sulla Suzuki RM-Z450E. I partecipanti hanno a disposizione le Suzuki moto della casa giapponese equipaggiate con pneumatici Dunlop Trailmax Raid, adatti al fuoristrada non specialistico.

Lo scopo della Suzuki Off Road Academy è insegnare le tecniche della guida in fuoristrada a chi si accosta al mondo della guida in off road e che magari desidera partecipare ai sempre più diffusi eventi adventouring o semplicemente avventurarsi per le strade sterrate in piena sicurezza. Il corso è rivolto sia ai principianti, che troveranno istruttori capaci di instradarli verso la guida delle Sport Enduro Tourer bicilindriche, sia a chi ha già esperienza e vuole affinare le proprie capacità di guida. Gli appuntamenti sono fissati per il 6-7 aprile, 4-5 maggio e 1-2 giugno. Gli unici requisiti necessari sono quelli di presentarsi con la patente di guida, il certificato medico rilasciato dal medico di base ed essere in buona salute. É poi indispensabile l’abbigliamento tecnico adeguato.