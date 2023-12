A Roma circolano 626 auto ogni 1.000 abitanti. Fiab, “Sono 388 a Berlino. Con più congestione Tpl meno efficiente”

«A Roma circolano 626 auto ogni 1.000 abitanti, a Berlino appena 388. C’è troppa sosta su strada. Nel Tpl esiste un problema di risorse, ma occorre intervenire anche su traffico, spazi urbani, integrazione modale, digitalizzazione e tariffe». Così i rappresentanti della Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sul trasporto pubblico locale. «Più alta è la congestione meno efficiente è il Tpl su gomma e meno persone ne fanno uso scegliendo un autoveicolo privato.

È un circolo vizioso», segnala la federazione, che tra le varie proposte indica «una maggiore integrazione e flessibilità tarrifaria, ad esempio in base agli orari, perché in alcuni casi il prezzo del biglietto è poco competitivo rispetto all’ auto privata, specialmente per le famiglie». Per la Fiab serve maggiore «integrazione modale, con parcheggi sicuri per bici, auto e moto alle fermate e ai capolinea del Tpl; integrazione informativa tra i diversi operatori; migliore accessibilità a fermate e stazioni».