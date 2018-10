Danimarca, dal 2030 divieto di vendita per diesel e benzina. Nuove auto solo ibride, elettriche e a idrogeno

COPENAGHEN - In Danimarca dal 2030 non potranno più essere vendute nuove auto diesel e benzina, ma solo ibride, elettriche e a idrogeno. E dal 2035 sarà vietata la vendita anche di nuove auto ibride. Lo ha annunciato il primo ministro, Lars Lokke Rasmussen, parlando al parlamento, come riferisce il sito euractiv.com. «In solo 12 anni, vieteremo la vendita di nuove auto a benzina e diesel - ha detto Rasmussen -. E in 17 anni, ogni nuova auto in Danimarca dovrà essere un’ auto elettrica o a zero emissioni». Il primo ministro ha aggiunto che «al 2030 ci saranno in strada un milione di auto elettriche o ibride», ma ha ammesso che «non sarà facile» raggiungere quell’obbiettivo. Nel 2017, le auto elettriche hanno rappresentato solo lo 0,4% del totale delle nuove auto vendute, mentre in Svezia sono state il 5,3% e in Norvegia il 39%.