Dolomiti, scatta dal 23 luglio la ZTL sul Passo Sella. Da lunedì a venerdì transito con pass gratuito valido un'ora

BOLZANO - La ZTL, cioè la zona a traffico limitato, si sposta ad alta quota e sbarca nelle Dolomiti per regolamentare il traffico degli autoveicoli su alcune delle strade più belle al mondo. Senza arrivare al blocco totale, che era stato sperimentato lo scorso anno nella sola giornata del mercoledì, la Provincia di Bolzano ha istituito on il progetto #dolomitesvives un controllo agli accessi al Passo Sella, permettendo il transito (senza pedaggio) solo a coloro che esporranno un pass - della validità di 1 ora - da richiedere via App oppure direttamente presso i punti informativi e di registrazione posizionati lungo la strada di accesso al Passo.

«È una nuova fase di test con cui sperimentiamo una possibilità per rendere più sostenibile l'esperienza delle Dolomiti e per giungere a una soluzione definitiva per la mobilità dolce aPasso Sellaentro il 2019 - ha detto l'Assessore provinciale all'ambiente Richard Theiner - L'obiettivo per quest'estate è unariduzione del trafficogiornaliero del 20 %». Nelle giornate di punta transitano su questa strada fino a 5.000 veicoli e con la limitazione - che avrà effetto fra il 23 luglio e il 31 agosto 2018, da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00 - si darà accesso di mattina a non più di 200 veicoli e ad una quota compresa fra 100 e 150 unità nel pomeriggio.

«Un modo innovativo e sostenibile di fare esperienza del mondo alpino, sia per i residenti che per i turisti, al fine di proteggere quest'area sensibile riducendo il traffico, le emissioni e il rumore». Il progetto #dolomitesvives (Dolomiti vive) quest'anno propone due sperimentazioni, quella sul Sella che è un “dosaggio” che permetterà di transitare di mattina a non oltre i 200 veicoli, mentre nel pomeriggio il numero sarà compreso fra 100 e 150 unità. Così come sono previste limitazioni d'accesso anche per il lago di Braies, offrendo in questo caso vari mezzi di trasporto alternativi rispetto all'auto privata.