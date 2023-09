Emissioni -90% per i treni di Hitachi rispetto ad auto e aerei. Lo standard Hs2 alla base dei futuri progetti globali del gruppo

I treni ‘Hs2’ di Hitachi Rail garantiscono un taglio del 90% delle emissioni a parità di tratta percorsa rispetto alle auto o agli aerei ottenendo per primi la certificazione Pas 2080. È quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo giapponese, in cui si sottolinea che il nuovo standard messo a punto «sarà alla base dei futuri progetti sviluppati in tutto il mondo». I primi esemplari viaggeranno nel Regno Unito, dove il British Institute of Standard (Bsi) ha conferito la propria certificazione dopo la verifica dell’impronta carbonica lungo tutto il ciclo di vita della nuova flotta, considerando le emissioni in fase di progettazione, nel processo di approvvigionamento e di produzione e durante il loro utilizzo.

In particolare i treni Hs2 assicurano la riduzione del consumo energetico grazie a all’aerodinamica del convoglio e dei carrelli e alla maggiore efficienza degli alimentatori e degli impianti di climatizzazione. A questi fattori si sommano la riduzione del peso e la maggior quota di materiali riciclati e riciclabili. Alla Cop 26 di Glasgow (Regno Unito) Hitachi Rail ha dichiarato di voler raggiungere la neutralità carbonica dell’intera catena del valore entro il 2050, confermando l’impegno su tutti i siti aziendali entro il 2030. Un obiettivo a cui concorrono, secondo il gruppo, «le linee ad alta velocità, l’Etr 1000 e i progetti di smart mobility già attivi a Genova e Trento». Quanto ai siti produttivi Hitachi prevede l’installazione di pannelli solari per la produzione del 60% del proprio fabbisogno energetico.