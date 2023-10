Gualtieri: «Diesel Euro 4 a Roma potranno circolare ancora un anno. Proroga fino a novembre 2024 anche per Euro 3 a benzina»

«Abbiamo trovato un punto di equilibrio adeguato. In sostanza ci saranno alcune innovazioni: il gpl potrà circolare contrariamente alla proposta originale. Ci saranno questi due meccanismi di move-in e di bonus all’entrata che consentiranno un uso parziale dei veicoli che già oggi hanno circolazione limitata, alcuni limiti esistono dal 2014, altri dal 2018 ma non sono stati fatti mai accorgimenti per renderli attuabili. Gli euro 4 diesel continueranno a circolare per un anno». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito alla nuova Ztl fascia verde, durante il punto stampa sulla nuova cantierizzazione e viabilità a Piazza Venezia per la realizzazione della stazione della Metro. Anche per gli Euro 3 a benzina, a quanto si apprende dall’assessorato alla mobilità, ci sarà una proroga di un anno, ossia fino a novembre 2024.

«Restano i limiti previgenti - ha sottolineato Gualtieri- che saranno temperati dai meccanismi di move-in e di bonus. Questo richiederà un pò più di tempo del previsto per l’attivazione dei varchi, perché noi vogliamo che questo diventi operativo quando il move-in sarà nelle condizioni di poter essere utilizzato». Gennaio 2024? «No, non abbiamo dei tempi, ci vorranno alcuni mesi. Ma alcuni limitazioni esistevano già, erano sulla carta. Col tempo necessario si arriverà a una situazione più ordinata, con limitazioni effettiva ma con strumenti a tutela di chi fa dell’ auto un uso limitato e chi non è nelle condizioni di sostenere. I tecnici della Regione hanno eseguito dei monitoraggi rispetto ai nuovi dati sulla qualità dell’aria che sono quelli che sono arrivati in primavera. Sulla base di quei dati è stato possibile rimodulare le misure. Questo sarà il percorso, le tappe tecniche le vedremo con loro, ma la sostanza è che abbiamo avuto un via libera grazie al dialogo e la collaborazione istituzionale tra noi e la Regione».