IBE Driving Experience, il mondo dei bus e del trasporto pubblico in pista a Misano Adriatico

Il mondo dell’elettrico e del guidare sostenibile applicato ai bus per il trasporto pubblico: dal 24 al 25 ottobre sulla pista del World Circuit ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico sbarca l’IBE Driving Experience, evento organizzato da Intermobility and Bus Expo dedicato al settore del trasporto collettivo sostenibile che consentirà non solo di ammirare, ma anche di provare le emozioni della guida di un veicolo di grandi dimensioni alimentato con motore ad elettroni.

L’IBE Driving Experience, sorta di preview della omonima fiera di settore che si terrà nel 2024 a Rimini, è stata pensata per anticipare l’interesse di pubblico ed espositori verso la nuova dimensione dell’elettrico declinato in chiave bus, con possibilità di test-drive. Saranno infatti a disposizione dei visitatori diversi modelli di autobus, a bordo dei quali svolgere sull’appassionante circuito di Misano il primo corso teorico e pratico, pensato proprio per testare sul campo le evoluzioni tecnologiche e gestionali dei bus elettrici. Un’accoppiata, pista e veicoli elettrici, che promette scintille in tutti i sensi e che sarà accompagnata anche da momenti di approfondimento e confronto tra operatori del settore ed istituzioni sul tema mobilità elettrica per il trasporto pubblico, con diverse tavole rotonde e meeting.

Non mancheranno comunque accanto ai bus dotati di propulsori a zero emissioni anche modelli a diversa alimentazione messi a disposizione dei costruttori globali di settore, i quali affiancheranno l’elettrico nelle prove in sui 4.226 metri del circuito di Misano, uno dei più iconici del motrosport mondiale.

Il programma completo dei corsi di guida dei bus IBE Driving Experience è consultabile sul sito www.expoibe.com